Пост тюменского блогера стал сотой работой на конкурсе региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

Ирина Шарова: «Я уже не первый год интересуюсь цифровыми технологиями и стараюсь посещать мероприятия, где можно ближе познакомиться с ИТ-новинками".

Юбилейной сотой работой, заявленной на ежегодный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком», стал пост тюменского блогера Ирины Шаровой «Остановка будущего в Тюмени». В материале автор описывает функции умной остановки и делится своими впечатлениями о ней. Техническое решение для организации городского пространства «Ростелеком» презентовал на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке «ИНФОТЕХ-2020».

Ирина Шарова: «Я уже не первый год интересуюсь цифровыми технологиями и стараюсь посещать мероприятия, где можно ближе познакомиться с ИТ-новинками. Поэтому с удовольствием побывала на форуме “Инфотех” и сделала пост в Instagram про один из самых ярких экспонатов выставки — “Умную остановку”. Здорово, что есть компании, которые двигают новые разработки в массы и делают их более доступными и понятными».

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа «Интерфакс». К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конкурса. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.