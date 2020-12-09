Белгородские росгвардейцы поздравили с Днем Героев Отечества Вячеслава Воробьева

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В пункте постоянной дислокации ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Врио начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин зачитал и вручил Герою России Вячеславу Воробьеву поздравительный адрес от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Васильевича Золотова а также регионального Управления Росгвардии и отметил, что подвиг Вячеслава Воробьева навсегда вписан в летопись страны и белгородского ОМОН.

В своем поздравлении полковник полиции Дмитрий Мещерин подчеркнул:

- Мы дорожим именами земляков, проявивших отвагу защищая нашу Родину. Ваши подвиги всегда будутпримером несгибаемой воли, нравственным ориентиром и примером безграничной преданности и любви к своему Отечеству. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра вашей семье!

Присутствующие на встрече росгвардейцы, руководящий состав ОМОН и сослуживцы Вячеслава Воробьева со словами благодарности за выполненный им с честью воинский долг вручили герою памятные подарки. Герой России отметил, что сердцем и духом он всегда рядом со своими боевыми товарищами из отряда.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Напомним, Вячеслав Воробьев получил звание Героя России в 2009 году. В ходе операции по уничтожению бандгруппы, занявшей один из частных домов на окраине г. Назрани (Республика Ингушетия), омоновец обеспечил прикрытие штурмовой группы, приняв на себя основной огонь противника. Тогда еще старший сержант полиции Воробьев получил тяжелую контузию и 16 проникающих ранений, однако остался жив, продолжил вести бой и корректировать огонь своих сослуживцев. В результате спецоперации все боевики были уничтожены.