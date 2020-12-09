Под Белгородом в подвале жилого дома в поселке Северный заживо замуровали нескольких кошек. Фото из архива Людмилы Болодуриной.

Проблема бездомных животных и в этот раз встала во всей своей неприглядности. В редакцию «Комсомолки» обратилась Людмила Болодурина, жительница поселка Северный, что под Белгородом. Она рассказала, что в минувший четверг сотрудники управляющей компании в техническом помещении дома №2 по переулку Парковый намертво закрыли вход, оставив за дверью кошек. Сухой корм, воду, которыми жители дома подкармливали бездомных животных, выбросили. И что ждет закрытых наглухо животных, представить не сложно. При этом кошки уже сколько дней жалобно мяукают, и слышать это – просто невозможно, рассказывала женщина.

Приютов для бездомных кошек ни в Белгороде, ни в области нет

Вместе с другими жильцами женщина обращалась в приюты еще до инцидента, спрашивала совета и после. Но ни Белгороде, ни в области помочь ей не смогли. Приюты, которые существуют для бездомных животных, еще как-то решают вопрос беспризорных собак, а вот котов…

Мы связались с приютами для бездомных животных, не хотелось верить, что помочь животным некому. Но по факту – это так. В центре помощи бездомным животным «Пойдем домой» подтвердили, что о проблеме на Северном уже слышали, но помочь, увы, не могут. Это же сказали и в приюте «Добродом 31». Бездомных кошек в приют взять не могут, хотя такая проблема существует не только на Северном. Постоянно звонят белгородцы то с просьбой пристроить маленьких котят, то других, уже взрослых, выброшенных на улицу домашних кошек.

Повесить замок - решение проблемы?

«Комсомолка» связалась и с управляющей компанией, которая обрекла на гибель ни в чем не повинных животных. Там ответили, что могли просто отравить животных, но поступили по-другому. Мол, кошек просто попытались выгнать на улицу, чтобы не плодить антисанитарию и прочее. И, кстати, сослались на распоряжение администрации закрыть все подвалы в подъездах. А о том, что женщины, жильцы дома, где замуровали кошек, готовы сами помочь пристроить животных, но им просто нужно помочь, не слышали. И, кстати, сказали еще, что другие жильцы жалуются на вонь и грязь, потому и вынуждены были сделать то, что сделали.

Помощь бездомным животным не прописана ни в одном циркуляре

Если сегодня-завтра не помочь, не вызволить кошек (а их там всего шесть) из закрытого подвала, вызволять будет некого. Наверное, это тоже решение проблемы, но какое жестокое.

Почему-то все время вспоминаются случаи, и не редкие, когда сотрудники службы МЧС вызволяют из беды забравшихся то на высокое дерево, то провалившихся в глубокий колодец животных. И задействуют для этого технику, человеческие ресурсы, служебное время. Эта помощь спасателей не прописана ни в одном циркуляре, но… При этом у животных, как правило, находятся хозяева или те, кто забирает их после «спасательной операции». И пока в области только думают, собираются создавать приют для бездомных кошек, может, найдутся еще белгородцы, кто решится на очередную, притом срочную, «спасательную операцию»?