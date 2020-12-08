Следственный комитет Белгородской области возбудил уголовное дело из-за перестрелки на границе с Украиной

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следственные органы СК России по Белгородской области возбудили дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной. В ходе перестрелки был убит один из нарушителей. У него при себе обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения. Все предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.

В сообщении пресс-службы регионального СК сказано, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности).

Во время следствия было установлено, что 3 декабря 2020 года пограничный наряд погрануправления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресек попытку нарушения государственной границы России тремя вооруженными людьми. На требование командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей был застрелен.

Из сообщений, которые были ранее, известно, то двое других нарушителей скрылись на территории Украины. А украинская сторона открестилась от инцидента, сообщив, что ее сотрудники не зафиксировали никаких выстрелов на границе.

Следствие продолжается. Тело погибшего нарушителя направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.