Воронежский VIII открытый Медиафорум пройдет в онлайн-формате

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В Воронеже с 16 по 18 декабря в формате онлайн состоится VIII открытый Медиафорум. Мероприятие стало уже традиционным для представителей региональных СМИ. В этот раз на масштабную профессиональную площадку обменяться опытом, полученным в работе в период пандемии, пригласили также администратов интернет-сообществ и блогеров.

И это не случайно. 2020-й год стал «прорывным» для медиасферы в плане идей в условиях новой реальности. Актуальность приобрели интернет-форматы. Стала иной подача материалов новостной повестки. Изменения коснулись и рекламного аспекта СМИ. Этим бесценным опытом и предлагают обменяться на форуме организаторы. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Воронежской области, Союза журналистов России и Областного Дома журналистов.

В этот раз его задача – рассказать о новых направлениях в профессиональном и личностном развитии журналистов, дать новые возможности и реальные инструменты. Представители медиа обсудят важность мультимедийности, а также главные моменты, с помощью каких инструментов региональные СМИ смогут добиться конкурентоспособности.

Как живут СМИ в новой реальности? Это тема обещает стать ключевой в работе медиафорума. Участники обсудят проблемы в онлайн-конференциях, повысят профессиональное мастерство на тренингах и мастер-классах. На медиафоруме смогут найти много интересного также представители сообществ в соцсетях, блогеры, администраторы пабликов и телеграм-каналов.

Своими мнениями поделятся региональные и федеральные эксперты. Они расскажут о новых продуктах и форматах на медиарынке, как работать СМИ в условиях коронакризиса, а также о новых каналах распространения информации.

Завершит мероприятие VIII Воронежского открытого медиафорума церемония закрытия. На нем объявят победителей профессионального конкурса.

Подробную информацию о программе опубликуют отдельно. Также с информацией можно ознакомиться на официальном сайте – mediaforum36.ru. Или связаться с организаторами по телефону: +7 (473) 210-05-36.