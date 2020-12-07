Металлоинвест провел слёт сотрудников-волонтеров

Участники слета подвели итоги деятельности в уходящем году, обменялись полученным в ходе работы опытом.

Впервые участники программы корпоративного волонтерства «Откликнись!» встретились в онлайн формате В мероприятии приняли участие 140 активистов из входящих в Металлоинвест предприятий: Лебединского горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

- Благодарим волонтеров за целеустремленность, неравнодушие и созидательную работу, которая преобразует наши города. Идея волонтерского движения – сделать мир лучше – созвучна философии бизнеса Металлоинвеста, – отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – Мы видим себя командой единомышленников, которая на основе партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной» металлургии, помогает отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения углеродного следа.

В ходе мероприятия приглашенный эксперт Юрий Калашников провел деловую игру «Человеческий капитал», обучающую навыкам партнерского взаимодействия. Основным правилам построения эффективной работы в команде и мотивации было посвящено выступление канадского специалиста Криса Джарвиса, соучредителя глобального агентства Realizedworth, занимающегося разработкой и реализацией программ волонтерства и благотворительности.

Награда Лебединского ГОКа, полученная в конкурсе «Чемпионы добрых дел».

Движение «Откликнись!» было запущено в 2018 году и сейчас насчитывает более 1600 волонтёров, на счету которых свыше 150 акций и мероприятий.

В этом году стратегические и образовательные направления деятельности программы были переведены в онлайн. При этом ряд проектов, проведение которых было возможно с соблюдением всех мер по охране здоровья, остались в прежнем формате.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтёры Металлоинвеста обработали свыше 2000 персональных запросов пожилых горожан и собрали пожертвования на сумму 1 млн рублей, которую удвоила Компания.

Организованный волонтёрским движением Экомарафон за два летних месяца 2020 года объединил более 800 активистов, которые провели 37 экологических акций.

А в ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу в двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» – 2020.

Новая встреча активистов программы «Откликнись!» запланирована на весну 2021 года. На ней будут намечены новые задачи, разработаны планы будущих проектов.