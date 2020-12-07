Металлоинвест: новые меры поддержки сотрудников

Здоровье каждого сотрудника Компании - в зоне повышенного внимания.

На эти дополнительные меры по защите здоровья сотрудников предприятий от вирусных заболеваний направлено более 100 миллионов рублей.

До конца года планируется обеспечить сотрудников комбинатов, входящих в Компанию, комплексом витаминов для поддержания иммунитета и профилактики острых респираторных вирусных инфекций.

Комплекты защитных средств будут выдаваться ежемесячно всем сотрудникам, работающим на предприятиях Металлоинвеста. Новая мера поддержки стартовала в октябре и продлится как минимум до января 2021 года включительно.

К слову, каждый месяц наборы - 2 многоразовые маски, 500 мл антисептика и латексные перчатки - получает более 40 тысяч работников Компании, находящихся в группе риска.

- С первого дня пандемии каждый работник находится под пристальным вниманием медицинской службы Компании. Мы организовали комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей с использованием всех известных и доступных медицине средств, – отметил директор департамента охраны здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. – Благодаря усилиям Компании на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID19 среди работников держатся на стабильно низком уровне.

Компания реализует программу по поддержке учреждений здравоохранения на сумму более 2 миллиардов рублей.

В октябре в Металлоинвесте была начата кампания по вакцинации сотрудников от гриппа. Планируется привить более 15 тысяч работников предприятий и управляющей компании - около 30% всего коллектива.

При корпоративных медицинских учреждениях в городах присутствия Компании созданы Ситуационные центры, в которые могут обратиться за помощью работники предприятий при выявлении первых симптомов ОРВИ.

Напомним, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке реализует программу по поддержке учреждений здравоохранения Оренбургской, Белгородской и Курской областей на сумму более 2 миллиардов рублей. На выделенные Металлоинвестом средства больницы оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты персонала и специализированным автотранспортом.