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Мобильную связь от «Ростелекома» выбрали 370 тысяч жителей ЦФО

В Белгородской области количество абонентов мобильной связи от цифрового провайдера за два года увеличилось более чем в два раза
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Совокупный голосовой трафик за этот период составил около 83 400 000 минут, то есть более 158 лет круглосуточных телефонных разговоров.

Совокупный голосовой трафик за этот период составил около 83 400 000 минут, то есть более 158 лет круглосуточных телефонных разговоров.

В ноябре 2016 года «Ростелеком» запустил в 16 регионах Центрального федерального округа новую услугу – мобильную связь. В начале 2019 года она стала доступна для всех 18 субъектов федерации в ЦФО. За последние два года количество пользователей выросло на 137 % и превысило 370 тысяч человек. Таким образом, «Ростелеком» стал единым поставщиком услуг связи для всей семьи.

Только за 2019-2020 годы абоненты мобильной связи «Ростелекома» в ЦФО потребили почти 3,5 ПБ интернет-трафика, что приблизительно равно 45 годам непрерывного просмотра видео в формате HD. Кроме того, за это время пользователи услуги отправили почти 13,5 миллиона СМС. Этого количества хватило бы, чтобы 318 раз отправить весь текст «Войны и мира» в сообщениях. А совокупный голосовой трафик за этот период составил около 83 400 000 минут, то есть более 158 лет круглосуточных телефонных разговоров.

- Последние несколько лет "Ростелеком" проходит путь трансформации от оператора связи к интегрированному провайдеру цифровых услуг. Мы становимся удобнее, ближе, доступнее для абонентов. Вместе с компанией трансформируются и наши продукты. Четыре года назад мы запускали мобильную связь как моноуслугу. Сейчас же мы предлагаем нашим клиентам не просто набор отдельных сервисов, а конвергентные, комбинированные тарифные планы. Абонент может выбрать подходящий ему пакет услуг, который позволит не только удобно их оплачивать единой фиксированной суммой, но и значительно экономить, - отметил Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр».

Один из наиболее популярных комбинированных тарифных планов «Технологии выгоды+» включает все основные услуги: высокоскоростной интернет, мультимедийный сервис Wink и мобильную связь. Абоненту предоставляется 2 000 минут разговоров, безлимитные звонки по стране на все номера «Ростелекома», 50 Гб мобильного интернета на максимальной скорости и 500 СМС. К тарифу можно подключить до пяти сим-карт и таким образом обеспечить связью всю семью.

Узнать более подробную информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.

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