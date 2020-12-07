Куда белгородцы могут пожаловаться, если приобрели некачественные новогодние подарки. Фото: "КП" Архив

Если белгородцы приобрели некачественные новогодние подарки, с сегодняшнего дня, 7 декабря, об этом можно сообщить, позвонив на тематическую горячую линию. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что специалисты, работающие на линии, проконсультируют белгородских потребителей по всем вопросам качества и безопасности таких товаров, таких как детская одежда, обувь, игрушки, новогодние товары, детское питание. Потребители смогут также получить консультацию о действующих нормативных гигиенических требованиях к вышеперечисленной категории товаров.

Звонки принимаются по номеру 8-800-222-04-31 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45). Звонок – бесплатный.

Горячая линия будет работать до 21 декабря