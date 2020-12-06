Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 декабря 2020: 95 заражений только в Белгороде, 45 умерших за последние 15 дней и коронавирусные послабления

95 заражений только в Белгороде, 45 умерших за последние 15 дней и коронавирусные послабления эпидрежима. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, по состоянию на 5 декабря в регионе скончались еще 5 белгородцев. Скончавшиеся — мужчина 1968 года рождения и женщина 1964 года рождения, оба – жители Белгорода, они проходили лечение в областной детской клинической больнице.

Также от заражения коронавирусом умерли еще два жителя Белгорода, которые проходили лечение на базе городской больницы №2 – мужчина 1969 года рождения женщина 1970 года рождения. Еще один скончавшийся — житель Красненского района 1959 года рождения, которых проходил лечение в Чернянской ЦРБ имени Гапотченко.

Белгородцы, обсуждая в сети возрастающее количество смертельных случаев, подсчитали, что за последние 15 дней в области от заражения COVID-19 скончались 15 человек. При этом возраст у них – далеко не за 65.

В Белгороде за последние сутки зарегистрировано 95 случаев заражения

Как сообщает областной штаб, в Белгороде на 5 декабря зарегистрировано 95 случаев заражений коронавирусной инфекцией. При этом в Старооскольсок горокруге – 31 новый ковидпациент, в Белгородской районе – 15 зараженных жителей, в Губкинском горокруге – 10. Есть зараженные и в других муниципалитетах области.

Напомним, что на 5 декабря в Белгородской области был зарегистрирован новый антирекорд – 182 новых пациента, зараженные COVID-19. По состоянию на 6 декабря, как сообщает федеральный штаб, число новых пациентов за минувшие сутки составило 176 белгородцев, а общее число заболевших с начала пандемии – 17 259.

Обновлен антирекорд и в целом по России: за последние сутки число зараженных россиян составило 29 039 человек.

На фоне роста заболеваемости в области приняли послабления

Общепит аэропортов и вокзалов теперь сможет работать и по ночам, с 23:00 до 06:00. Такое решение принято и закреплено постановлением областного правительства 2 декабря. Но остальным организациям, которые работают в зрелищно-развлекательной сфере или общепите, по-прежнему запрещено работать с 23:00 до 06:00 до 1 февраля 2021 года. При этом в ночное время разрешили дистанционную торговлю.

Напомним, что в области разрешены индивидуальные занятия спортом на открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения социальной дистанции не менее 5 метров, разрешены и пешие прогулки. С ограничениями работают фитнес-центры и ряд предприятий сферы услуг. Масочный режим в общественных местах, в транспорте контролируется и проверяется, есть случаи, когда нарушителей строго наказывали.