Белгородца, пытавшегося выброситься из окна 8 этажа, спасти не удалось. Фото: "КП" Архив

Сообщение о том, что из окна 8 этажа 9-этажного дома по улице Щорса пытается выброситься мужчина, поступило в службу спасения Белгорода.

К месту происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 2, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие к месту вызова огнеборцы предприняли все необходимые меры для спасения человека. Они развернули пожарную автолестницу, направив ее к окну 8 этажа. В какой-то момент мужчина спрыгнул из окна квартиры на пожарную автолестницу, перелез через край и зацепился за силовой трос с обратной стороны лестницы. Пожарные бросились к мужчине и удерживали его от падения. Однако по непонятным причинам мужчина стал вырываться из рук спасателя. Несмотря на все предпринятые меры, мужчина погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Белгородской области, в ближайшее время будет проведена проверка действий спасателей. Следственным органам будет оказана максимальная помощь при расследовании инцидента.