Руководители предприятий могут пройти профессиональную переподготовку

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В рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (ВАВТ) реализует программу профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности».

Участники программы в течение учебного процесса прорабатывают ключевые направления повышения производительности труда для конкретного предприятия. К тому же они разрабатывают план по его реализации, что позволяет руководителям предприятий несырьевых отраслей экономики сфокусироваться на получении новых навыков и компетенций в рамках единого информационного поля в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда.

Сейчас программа реализуется в дистанционном формате, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Это позволяет обеспечить удаленное взаимодействие участников программы, сохраняя качество образовательного процесса.

Для участия в программе руководству предприятий необходимо пройти регистрацию на сайте https://лидерыпро.рф в следующие сроки:

• 18-й поток – приём заявок с 13.11. – 15.12.2020. Старт обучения 01.02.2021

• 19-й поток – приём заявок с 01.01. – 30.01.2021. Старт обучения 24.02.2021

• 20-й поток – приём заявок с 01.02. – 28.02.2021. Старт обучения 22.03.2021

• 21-й поток – приём заявок с 01.03. – 30.03.2021. Старт обучения 26.04.2021