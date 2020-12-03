На Белгородчине начали работать томографы от Металлоинвеста

Исследование на новом томографе занимает несколько минут.

В церемонии торжественного запуска оборудования приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

- С первого дня пандемии Металлоинвест бросил все силы на защиту здоровья своих сотрудников и всех жителей наших городов, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Наш вклад поможет эффективно противостоять пандемии сегодня и усилит медицинские учреждения в долгосрочной перспективе».

- Металлоинвест понимает проблему, которая есть не только в регионе, но и в стране. Ситуация действительно очень сложная, и мы предпринимаем экстраординарные меры, чтобы защитить людей, - сказал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. - Металлоинвест - близкая и родная для региона компания, которая была, есть и всегда будет рядом. Большое спасибо Металлоинвесту и его основателю Алишеру Бурхановичу Усманову за важную и оперативную поддержку.

- Мы работаем в тесной связке с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями Белгородской области и оказываем им необходимую поддержку, – отметил Андрей Угаров. – Аппараты компьютерной томографии позволят врачам оперативно проводить первичную диагностику заболеваний и назначать нужное лечение.

Еще четыре томографа в ближайшее время начнут работать в инфекционной клинической больнице им. Е.Н. Павловского, а также медицинских учреждениях Губкина и Старого Оскола.

Почетные гости мероприятия: врио губернатора области и представители Компании.

Общий объем программы Металлоинвеста по поддержке медицинских учреждений Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Курска, Железногорска, Оренбурга, Новотроицка и Орска составляет 2 миллиарда рублей. В том числе на поддержку здравоохранения Белгородской области - около 600 миллионов.

В лечебные учреждения региона приобретены компьютерные аппараты ИВЛ, аппараты искусственной вентиляции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, маски для неинвазивной вентиляции легких, мониторы пациента, насосы инфузионные шприцевые, системы обеззараживания медицинских отходов, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, спецтранспорт.

При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе открыта диагностическая лаборатория клинической иммунологии. Диагностическое лабораторное оборудование приобретено также для городской больницы №2, инфекционной больницы Белгорода и Губкинской центральной районной больницы.

ОЭМК им. А.А. Угарова получил лицензию Минпромторга РФ на производство жидкого медицинского кислорода, который применяется для спасения пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения.

Уже сегодня технический кислород безвозмездно передается Белгородской области. После получения лицензии Минздрава РФ ОЭМК им. А.А. Угарова планирует безвозмездно поставлять для нужд медицины до 600 тонн жидкого кислорода в месяц.