В главном ковидном госпитале Белгорода от заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались 6 человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в главном ковидном госпитале Белгорода – городской больнице №2, скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умершие — мужчины 1965, 1989, 1980 года рождения, и женщины 1956 и 1959 года рождения, проживающие в Белгороде, а также житель Красногвардейского района 1971 года рождения. Все они проходили лечение в городской больнице №2. С начала пандемии жертвами опасного вируса в области стали 117 белгородцев. За минувшие сутки наибольшее число новых заражений коронавирусом зарегистрировано в областном центре – 71 случай.

В Старооскольском городском округе за минувшие сутки выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19 (всего – 2 384), в Грайворонском – 12 (всего – 225), В Красногвардейском – 9 (317), в Губкинском и Белгородском районах – по 8 (всего – 984 и 1 737 соответственно), в Ракитянском и Борисовском – по 6 (всего – 693 и 307 соответственно), в Алексееском – 5 (всего 773). Есть единичные случаи заболеваний коронавирусом и в других муниципалитетах области.