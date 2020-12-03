Белгородцы могут подключиться к сетям, не выходя из дома

Для подключения к электросетям частных домовладений и земельных участков необходимо зарегистрироваться в личном кабинете.

Белгородские энергетики информируют жителей области о том, что вступление в силу нового технического регламента по технологическому присоединению (1 июля 2020 года) упростило процесс подключения электроустановок потребителей к сетям. Для подачи заявки теперь не нужно предоставлять документы на бумажных носителях и посещать офис электросетевой компании, а открытие лицевого счета в сбытовой компании происходит автоматически, после осуществления технологического присоединения объекта.

Для подключения к электросетям частных домовладений и земельных участков необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. После активации заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН).

Если в свидетельстве или выписке не указан физический адрес, то дополнительно понадобится адресная справка. После этого следует заполнить список объектов потребления (например, освещение – 1 кВт, электроплита – 7 кВт и т.п.), а также на публичной кадастровой карте найти и отметить границы земельного участка и место расположения вводно-распределительного устройства.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Договор на технологическое присоединение (или формально «Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям») и квитанция на оплату приходят в электронном виде в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки, оформленной в полном объеме. После оплаты сетевая компания приступает к выполнению своей части технических мероприятий, необходимых для подключения объекта к сетям (например, к строительству воздушной линии или установке опоры вблизи участка заявителя).

Потребителю по договору технологического присоединения требуется подготовить вводный кабель от ближайшей опоры и оборудование для его дальнейшего подключения, смонтировать заземление и получить протокол испытания, который выдает организация, имеющая лицензию электротехнической лаборатории. Напоминаем, Белгородэнерго располагает всеми возможностями для выполнения данных услуг в полном объёме «под ключ».

Потребители заявленной мощностью до 150 кВт по напряжению 0,4 кВ подключаются к сети сразу после монтажа и пломбировки электросчётчика (с 1 июля 2020 г. по новому законодательству его устанавливает сетевая организация). Открытие лицевого счёта в сбытовой компании происходит автоматически по завершении процесса технологического присоединения.

Напомним, все офисы обслуживания потребителей «Россети Центр Белгородэнерго» после введения карантинных мер временно прекратили очное обслуживание населения и перешли в дистанционный режим работы. Чтобы ограничить социальные контакты и обезопасить здоровье посетителей и сотрудников филиала, все услуги филиал предоставляют посредством интерактивных сервисов.