Итоги акции будут подводиться в период с 21 до 25 декабря 2020 года.

Что нужно для участия?

В период с 20 ноября до 20 декабря 2020 года заказать и оплатить товары и бытовые услуги маркетплейса компании на сумму от 500 рублей.

Заказать услуги маркетплейса можно на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф, по телефону 8 (4722) 23-08-08, а также в центрах обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт», расположенных на территории Белгородской области и в Белгороде.

Акция «Смартфон - в подарок!» проводится для клиентов компании, а ее итоги будут подводиться в период с 21 до 25 декабря 2020 года. Призовой фонд формируется организатором – АО «Белгородэнергосбыт» - и включает три равноценных смартфона.

Схема проста: в рамках акции каждому заказу клиента присваивается номер, а победители определяются генератором случайных чисел. Важно, что один участник может получить не более одного приза.

Как получить приз?

О победе вас обязательно известят: организатор информирует победителей в течение двух рабочих дней, следующих за днем подведения итогов. Это может быть сделано посредством телефонной связи, электронной почты либо почтового отправления с уведомлением о выигрыше.

Получить призы счастливчикам доведется накануне новогодних праздников. Организатор планирует лично вручить их победителям до 30 декабря 2020 года на торжественной церемонии в центральном офисе АО «Белгородэнергосбыт».

Мероприятие состоится по адресу: Белгород, улица Николая Чумичова, 37. А его дата сообщена дополнительно – следите за публикациями на сайте www.belsbyt.ru , в официальных группах компании в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» и региональных СМИ.

Желаем удачи!