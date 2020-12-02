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Экономика

Подведены итоги международного конкурса MarComAwards

Металлоинвесту присуждены сразу две его высшие награды
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Участники становятся обладателями платиновых и золотых наград.

Участники становятся обладателями платиновых и золотых наград.

Конкурс MarComAwards проводится ежегодно Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций и считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных международных конкурсов в данной области.

В 2020 году в нем приняли участие 5 тысяч крупных компаний из 30 стран мира. Победителей выбирали более чем в 300 номинациях, сгруппированных по направлениям «Печатные медиа», «Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио».

Платиновые и золотые награды присуждаются лучшим работам с точки зрения контента, дизайна и креативного подхода к реализации проекта. Экспертное жюри конкурса – профессионалы в области маркетинга, коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, цифровых технологий и Интернета.

Кадр из ролика «Воплощая мечты», награжденного как лучший имиджевый видеофильм.

Кадр из ролика «Воплощая мечты», награжденного как лучший имиджевый видеофильм.

Металлоинвест неоднократно становился обладателем наград конкурса MarComAwards. За последние пять лет неоднократно отмечались высшими наградами онлайн и печатная версии корпоративного журнала IronMagazine и годового отчёта Компании, проекты в области развития персонала.

В этот раз нлатиновую статуэтку в разделе лучший имиджевый видеофильм о компании получил ролик «Воплощая мечты». В категории «Индустриальная безопасность» золотой наградой была отмечена видеоверсия вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) «Индустриальная безопасность посетителей».

Продвижение основных ценностей Компании, развитие её корпоративной культуры, включая осознанный и ответственный подход к вопросам охраны труда и производственной безопасности, являются одними из наиболее важных направлений работ Металлоинвеста. А визуальный контент становится сегодня если не основным, то, безусловно, одним из самых важных инструментов коммуникации. Для нового поколения, молодых специалистов социальные сети и видеохостинги уже являются привычным каналом получения информации.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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