Подведены итоги международного конкурса MarComAwards

Участники становятся обладателями платиновых и золотых наград.

Конкурс MarComAwards проводится ежегодно Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций и считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных международных конкурсов в данной области.

В 2020 году в нем приняли участие 5 тысяч крупных компаний из 30 стран мира. Победителей выбирали более чем в 300 номинациях, сгруппированных по направлениям «Печатные медиа», «Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио».

Платиновые и золотые награды присуждаются лучшим работам с точки зрения контента, дизайна и креативного подхода к реализации проекта. Экспертное жюри конкурса – профессионалы в области маркетинга, коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, цифровых технологий и Интернета.

Кадр из ролика «Воплощая мечты», награжденного как лучший имиджевый видеофильм.

Металлоинвест неоднократно становился обладателем наград конкурса MarComAwards. За последние пять лет неоднократно отмечались высшими наградами онлайн и печатная версии корпоративного журнала IronMagazine и годового отчёта Компании, проекты в области развития персонала.

В этот раз нлатиновую статуэтку в разделе лучший имиджевый видеофильм о компании получил ролик «Воплощая мечты». В категории «Индустриальная безопасность» золотой наградой была отмечена видеоверсия вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) «Индустриальная безопасность посетителей».

Продвижение основных ценностей Компании, развитие её корпоративной культуры, включая осознанный и ответственный подход к вопросам охраны труда и производственной безопасности, являются одними из наиболее важных направлений работ Металлоинвеста. А визуальный контент становится сегодня если не основным, то, безусловно, одним из самых важных инструментов коммуникации. Для нового поколения, молодых специалистов социальные сети и видеохостинги уже являются привычным каналом получения информации.