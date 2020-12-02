Завод МАНАК-АВТО присоединился к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках нацпроекта завод сможет увеличить производственную мощность, повысить качество продукции, выйти на новые рынки. фото: с официального сайта "Манак-Авто".

Еще одно предприятие Белгородской области присоединилось к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Машиностроительный завод МАНАК-АВТО будет повышать эффективность производственных процессов под управлением федерального центра компетенций. Это относительно молодое предприятие. Однако уже с 2019 года заслужило репутацию надежного партнера компаний нефтегазовой, металлургической, энергетической и строительной отраслей. Основное производство – полуприцепы для коммерческого транспорта.

- Для нас стратегически важным было это решение: совместное сотрудничество с ФЦК для того, чтобы получить накопленный опыт, знания для реализации на нашем предприятии, - отметил генеральный директор АО «МАНАК-АВТО» Артем Метельков.

В рамках нацпроекта сотрудники предприятия будут учиться находить возможные потери в производственных процессах и находить решения для их усовершенствования. Завод заинтересован в улучшении условий труда и повышении квалификации сотрудников, что, благодаря участию в нацпроекте, приведет к росту производительности, и, следовательно, конкурентоспособности компании.

В течение первых трех месяцев эксперты ФЦК совместно с рабочей группой предприятия проведут детальный анализ потерь. Уже разработан план работы на первое полугодие. В рамках нацпроекта завод сможет увеличить производственную мощность, повысить качество продукции, выйти на новые рынки.

- Будет произведена диагностика пилотного потока с целью выявления всех потерь, которые снижают производительность труда. Будет разработан план мероприятий, который позволит устранить эти потери. Одновременно с этим будут обучены 2 внутренних тренера, создан проектный офис, который позволит сохранить полученный опыт для дальнейшего самостоятельного применения, - поделился старший руководитель проекта ФЦК Александр Васильев.

На следующем этапе проекта на предприятии будут внедрять усовершенствования и создадут поток-образец отработанного процесса. Потом растиражируют опыт на другие площадки завода. Руководство компании уверено - благодаря бережливым технологиям, полученным в рамках нацпроекта, уже через 3 года производительность труда должна увеличиться на 30%.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор.

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