Белгородское региональное отделение Союза композиторов России отмечает 20-летний юбилей

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

3 и 4 декабря в органном зале Белгородской государственной филармонии состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию Белгородского регионального отделения Союза композиторов России.

3 декабря белгородцев приглашают на мастер-класс (в формате онлайн) заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, члена Союза композиторов СССР (РФ) Татьяны Чудовой. В мастер-классе примут участие ученики класса композиции Татьяны Чудовой, белгородцы услышат и их авторские сочинения. А одаренные белгородские ребята, юные композиторы, смогут получить консультацию от маэстро.

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

В этот же день состоится авторский концерт Татьяны Чудовой. Сочинения композитора исполнят музыканты филармонии, а также известные российские исполнители из Москвы, лауреаты международных конкурсов.

4 декабря в формате онлайн пройдет творческая встреча с председателем правления Союза композиторов России, председателем Союза композиторов Республики Татарстан, народным артистом РФ и Республики Татарстан Рашидом Калимуллиным.

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

Исполнят произведения Татьяны Чудовой и Рашида Калимуллина и артисты Белгородской государственной филармонии: заслуженный работник культуры РФ Ирина Соколова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), Валентина Яблонская (фортепиано) и артистка симфонического оркестра Юлия Городова (ударные инструменты).

Вечером 4 декабря состоится юбилейный концерт. Он будет посвящен 20-летию Белгородского регионального отделения Союза композиторов России. Прозвучат сочинения белгородских композиторов Юрия Мишина, Александра Бердышева, Юрия Гусева, Елены Латыш-Бирюковой, Николая Бирюкова и кандидатов в члены Союза композиторов России Тимура Халиуллина и Ильи Мищенкова. В концерте примут участие артисты Белгородской государственной филармонии (ведущие солисты, камерные ансамбли, концертмейстеры).

Вход на все мероприятия – свободный.