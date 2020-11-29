В Белгородской области за два дня скончались еще 5 пациентов, зараженные коронавирусной инфекцией

В Белгородской области за два дня не скончались еще 5 пациентов, зараженные коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе от заражения коронавирусом за два минувших дня скончались еще 5 человек. Умершие — житель Белгородского района 1962 года рождения, который проходил лечение в городской больнице №2, также житель Яковлевского городского округа 1969 года рождения, который проходил лечение в детской областной клинической больнице, а также жители Старого Оскола 1948 и 1964 годов рождения и житель Губкина 1931 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице. Всего от заражения коронавирусом в области умерли 103 жителя региона.

По состоянию на 29 ноября в Белгородской области зарегистрировано 165 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает федеральный штаб. С начала пандемии коронавирусом заболели 16 038 белгородцев.