Белгородские росгвардейцы поддержали ведомственную акцию «Спасибо, мама!»

К акции присоединились дети росгвардейцев. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В преддверии одного из самых теплых праздников, Дня матери, Росгвардия проводит всероссийскую акцию «Спасибо, мама!».В рамках праздничной даты военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области подготовили поздравления для своих матерей.

Росгвардейцы, проходящие службу вдали от дома, написали своим мамам поздравительные письма на специальном бланке с символикой праздника.В числе участников акции военнослужащий регионального Управления Росгвардии капитан Азамат Кошоков. Свое поздравление росгвардеец, который продолжает службу за 1400 километров от дома, дополнил букетом цветов.

Элла Кошокова рассказала, что письмо, с добрыми пожеланиями от сына, доставленное вместе с букетом, еще долго будет греть душу и напоминать о трепетном сыновьем отношении. Она сказала:

- Безмерное счастье переполняет душу. Учитывая, что мой сын военнослужащий, 14 лет вдалеке от родного дома, он не оставляет меня без внимания. День матери или 8 марта, он может просто так прислать мне цветы, чтобы меня порадовать. Я очень горжусь своим сыном!

К акции присоединились дети росгвардейцев, которые поздравили своих мам стихами, поделками и приняли участие в ведомственном конкурсе рисунков «Самой лучшей на свете».