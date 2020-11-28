Предприятия Металлоинвеста – призеры конкурса «Чемпионы добрых дел»

ЛГОК - обладатель высшей награды конкурса.

Церемония награждения победителей шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» – 2020 прошла в рамках IX Международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», получил первое место в номинации «Навыковое волонтёрство» за проект «Чемпион по эффективности». Он предоставляет школьникам возможность получить новые знания и опыт в ходе образовательного квеста по применению технологий бережливого производства.

В номинации «Наставничество» второе место заняли волонтёры другого предприятия Металлоинвеста – Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. Варичева. Их проект направлен на помощь в обучении и организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья.

Московский международный форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество» прошёл 23 ноября в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в онлайн формате. Он был организован Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству при поддержке Министерства экономического развития РФ. Мероприятие объединило свыше 90 экспертов из 11 стран мира. Спикеры поделились кейсами, выделили тренды социальной сферы, обсудили потенциал устойчивых практик для развития бизнеса и проанализировали приобретенный в условиях COVID-19 опыт корпоративного волонтерства.

Начальник управления устойчивого развития компании «Металлоинвест» Анастасия Савельева выступили модератором дискуссии на тему «Корпоративные волонтёры — движущая сила городов».

В этой беседе участвовали спикеры из России, Германии и Японии. Эксперты из SAP, Airbus, «Северсталь», «Норникель», CrossFields, IACBerlin, YouSocial и фонда «Детский форсайт». Былипредставлены решения, демонстрирующие ведущую роль волонтёров в городских изменениях – от ежедневных акций помощи до инновационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добровольцы Металлоинвеста– драйверы положительных изменений. Движение «Откликнись!» было запущено в 2018 году и сейчас насчитывает более 1600 волонтёров, на счету которых свыше 150 акций и мероприятий.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместеволонтёры Металлоинвеста обработали свыше 2000 персональных запросов пожилых горожан и собрали пожертвования на сумму в 1 миллион рублей, которую Компания удвоила.