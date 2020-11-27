Металлоинвест принял участие в конференции «Чистая сталь: от руды до проката - 2020»

Компания является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции и горячебрикетированного железа в мире.

Организаторами конференции выступила Ассоциация сталеплавильщиков совместно с Металлоинвестом, Научным советом по металлургии и металловедению отделения химии и наук о материалах РАН, НПО ЦНИИТМАШ и компанией i3D.

Главная цель - обмен опытом в области научно-технических достижений в металлургическом производстве, обсуждения тенденций производства и потребления сырья для черной металлургии, новых возможностей по выпуску высококачественной металлопродукции, развития сотрудничества между металлургами и предприятиями смежных отраслей, повышения квалификации специалистов черной металлургии.

«Металлоинвест» представил перспективы развития своих горнорудных предприятий, а также поделился практикой производства чистой стали. В частности, стратегия развития Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева направлена на укрепление позиций Компании как одного из ведущих мировых производителей железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Цель, которую мы перед собой ставим – производить линейку высококачественной железорудной продукции от доменных окатышей с уровнем железа минимум 65% и кремнезёма менее 5% до премиальных DR-grade окатышей с уровнем железа более 67,5% и содержанием кремнезема менее 1,5%, – прокомментировал директор горного дивизиона УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов. – Мы стремимся выйти по качеству продукции на уровень лучших мировых стандартов. Важный аспект в деятельности Компании – это сокращение воздействия на окружающую среду. Все проекты, которые мы реализуем, направлены на значительное сокращение выбросов, экономию энергоресурсов.

В 2020 году на Михайловском ГОКе освоен выпуск новой товарной продукции – железорудных окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей металлизации – производства прямовосстановленного и горячебрикетированного железа. Содержание железа в окатышах составляет примерно 68%, уровень вредных примесей – диоксида кремния и серы – крайне низок. При производстве из них экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60%.

Склад окатышей на ОЭМК им. А.А. Угарова.

На ОЭМК им. А.А. Угарова реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов, что обеспечивает стабильно высокий спрос на него, как в России, так и за её пределами.

Сергей Коршиков, начальник отдела управления технического сопровождения сталеплавильного производства ОЭМК, отметил, что комбинат постоянно наращивает объем использования железа прямого восстановления при производстве стали, сокращая потребление металлолома. «При этом было достигнуто более низкое содержание цветных и вредных примесей», – подчеркнул он.

Важная роль в повышении качества стальной продукции на ОЭМК отводится развитию комплексов внепечной обработки и разливки стали, обеспечивающих соответствие продукции требованием мирового рынка.