«Открытие»: динамичный рост

Только за октябрь чистая прибыль «Открытия» составила 3,4 млрд рублей.

Активы банка в октябре увеличились на 116 миллиардов рублей (+5%). Рост обеспечен увеличением кредитного портфеля, размещений на межбанковском рынке, портфеля ценных бумаг.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за октябрь увеличился на 19 миллиардов - в основном за счет роста кредитов физическим лицам (+4%). В октябре 2020 года банк выдал 30 миллиардов розничных кредитов, что на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечные кредиты составили около 60% от общего объема выдач.

Портфель ценных бумаг банка увеличился в октябре на 24 миллиарда (+3%) за счет приобретения облигаций федерального займа. Средства клиентов - на 134 миллиарда (+7%) преимущественно за счет юридических лиц (+16%).

По итогам же 10 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 293 миллиарда рублей. Кредитный портфель - +17% без учета валютной переоценки: по юридическим лицам рост составил 13%, по рознице - 27%. С начала 2020 года банк выдал более 220 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 34% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль банка по итогам 10 месяцев составила 43,8 миллиарда рублей (+2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го: 43,1 миллиарда).