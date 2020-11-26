ВТБ в Белгородской области нарастил ресурсный портфель на 28%

Прирост показателей отмечается во всех сегментах.

Банк ВТБ в Белгородской области по итогам 9 месяцев 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 28%, до 82,8 миллиарда рублей.

В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в розничном сегменте: по итогам 9 месяцев 2020 года розничный кредитный портфель составил 24,2 миллиарда (рост на 15% с начала года). Портфель ипотеки достиг 8 миллиардов, увеличившись на 37%. Кредиты наличными выросли на 7%, до 13,8 миллиарда рублей. Всего за январь-сентябрь Банк ВТБ (ПАО) предоставил жителям региона свыше 13 тысяч кредитов на сумму 9,7 миллиарда (+ 14% к аналогичному показателю прошлого года). На покупку жилья банк одобрил 2 тысячи займов почти на 4 миллиарда (+78%). Объем выдач кредитов наличными составил 5,1 миллиарда рублей, автокредитов – 620 миллионов (+10%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 октября достиг 57 миллиардов рублей, прирост за 9 месяцев составил 28%. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестиционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 54%, до 12,6 миллиарда.

Клиенты банка все активнее осваивают инвестиционные продукты.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 21,4 миллиарда рублей. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу с начала года вырос на 3% и на 1 октября составил 15,5 миллиарда.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 25,8 миллиарда рублей, увеличившись на 30%. Две трети от этой суммы – 18,7 миллиарда – составляет доля клиентов СМБ, также увеличившись за девять месяцев на 30%.

Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь в рамках как государственных, так и собственных программ банк в регионе оказал финансовую помощь корпоративным и частным клиентам на общую сумму 3 миллиарда рублей.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Хороший уровень диверсификации экономики помогает Белгородской области без существенных потерь перенести изменения в макроэкономической конъюнктуре, ставшие следствием первой волны пандемии. В розничном сегменте наблюдается всплеск интереса к ипотечным займам благодаря процентным ставкам, находящимся на исторически минимальных значениях. Также растут вложения белгородцев в инвестпродукты – люди открывают новые для себя способы сбережения средств, помимо классических депозитов. До конца года мы планируем выполнить целевые ориентиры как по розничному, так и по корпоративному бизнесу.