Реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» начали на Белоблводоканале

Каждый сотрудник, вовлеченный в процесс изменений, приносит неоценимый вклад в стабильное будущее Белоблводоканала.

В ноябре прошло стартовое совещание, в котором приняли участие руководители подразделений Белоблводоканала, генеральный директор, куратор, руководители и члены рабочих групп, созданных на предприятии в рамках проекта, эксперты регионального центра компетенций.

Чтобы реализовать программу на предприятии сформировали рабочие группы по трем направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции» (руководитель Иван Ратников), «Декомпозиция цели» (руководитель Марина Степанова), «Управление проектами и изменениями» (руководитель Анна Маликова).

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Группа по оптимизации потоков проведет диагностику потока, выявит существующие проблемы и потери, выработает и реализует мероприятия по их устранению.

Группа по декомпозиции цели определяет стратегию, строит дерево целей, на основе которого разрабатывает показатели эффективности каждого сотрудника, внедряет систему эффективных информационных центров предприятия.

Группа по управлению проектами и изменениями внедряет системы по подаче рационализаторских предложений, проводит внутреннее обучение на основе матрицы компетенций сотрудников, работает с повышением информированности и мотивированности, обучает сотрудников на IT-платформе «Производительность.рф».

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В качестве пилотного производственного потока выбрали процесс вывода и ввода в работу насосных агрегатов скважин в цикле водоснабжения населения Белгородской области. Эталонным участком был выбран ремонтно-механический цех Белоблводоканала. Полученный опыт будут распространять на другие подразделения предприятия. Реализация пилотного проекта позволит решить проблемы в работе и взаимодействиях в районных подразделениях предприятия. Каждый сотрудник, вовлеченный в процесс изменений, приносит неоценимый вклад в стабильное будущее Белоблводоканала.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» – уникальная возможность получить практический опыт и знания, которые будут применяться для каскадирования изменений и совершенствования деятельности всех подразделений предприятия.

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