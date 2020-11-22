В следственном изоляторе Михаил Ефремов исповедался и причастился

Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. В ходе своего визита Владыка Иоанн провел таинство исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания и причастил их запасными дарами, сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии. Среди осужденных оказался и недавно прибывший в СИЗО-3 актер Михаил Ефремов.

Визит в следственный изолятор Владыки Иоанна был обусловлен осложнением эпидемиологической ситуации в регионе, которая вызвана коронавирусной инфекцией. В храме святителя Николая Чудотворца, который расположен в учреждении, прошел молебен о болящих. На молебне присутствовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, сотрудники учреждения и осужденные хозяйственного отряда.

Владыка Иоанн в своей проповеди назвал короновирусную инфекцию новым мировым бедствием и призвал осужденных отнестись к COVID-19, как к препятствию, которые люди могут и должны преодолеть. Помещение, в котором проходило богослужение, митрополит окропил святой водой.

Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии.

В завершение были сделаны памятные фото, в том числе Владыка Иоанн сфотографировался и с осужденным актером Михаилом Ефремовым.

Напомним, что Михаила Ефремова в начале ноября этапировали в Белгородскую область, в колонию, которая приобрела статус "звездной". Именно в Алексеевской ИК-4 отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев.