22 ноября: в Белгородской области за минувшие сутки у 170 жителей подтверждена коронавирусная инфекция

В Белгородской области за минувшие сутки у 170 жителей подтверждена коронавирусная инфекция. Фото: "КП" Архив

Как сообщил федеральный штаб 22 ноября, за последние сутки в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвержден у 170 жителей. Всего с начала пандемии в регионе опасным вирусом заболели 14 872 белгородца. По России число новых случаев заболевания составило 24 581. От заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки погиб 401 россиян. Вылечились от опасной инфекции 18 008 человек. Растет число заболеваний коронавирусом и в соседних с Белгородской областью регионах.

Так, в Воронежской области число заражений за минувшие сутки составило 317 случаев (всего с начала пандемии – 31 842 человека). В Орловской области заболело 140 человек (всего – 14 914), в Курской области – 150 (14 033), в Тамбовской – 118 (12 229), в Липецкой – 115 (10 267).