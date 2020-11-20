Первый межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске

Всё взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра.

В открытии Центра приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В зоне ответственности нового ЦУС сейчас – сетевые объекты Курской области. В перспективе он также будет управлять электросетями Орловской области. Всего в 2 упомянутых регионах проживает более 1,8 млн человек. Максимальная потребляемая мощность – свыше 1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока современной атомной электростанции. Возможно расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.

Особенность центра – работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, который обрабатывает свыше 75 000 сигналов в секунду. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% бригад.

Павел Ливинский: Внедренные отечественные решения не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят по функционалу лучшие мировые аналоги.

Важный помощник – электронный журнал, в котором автоматически фиксируются все значимые события. Также в распоряжении специалистов находятся геоинформационная система (ГИС) и метеопортал. В случае сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на каком-либо объекте можно получить дополнительные сведения при помощи системы охранно-технологического видеонаблюдения.

Всё взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра (площадки расположены в Белгороде и Иваново). На постоянной связи – 110 операторов (при необходимости их число может быть увеличено до 600). Все обращения регистрируются в системе, чтобы диспетчер мог в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

- Современные программные продукты дают диспетчерам полный инструментарий для наблюдения и контроля за состоянием сети, оперативных переключений и организации работы бригад для быстрого устранения нарушений. Внедренные отечественные решения не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят по функционалу лучшие мировые аналоги. При этом обеспечивается самый высокий уровень информационной безопасности, - отметил Павел Ливинский.