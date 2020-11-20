Энергетик из Белгорода представил накопитель электроэнергии на международной конференции по цифровизации

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Проект системы накопления электроэнергии (СНЭ) в сети 0,4 кВ, реализованный «Россети Центр Белгородэнерго», представлен на Международной инженерно-технологической конференции по направлениям цифровой трансформации электроэнергетики EnergyNet.CON 2020. Конференция прошла 19 ноября в онлайн формате и включала в себя технические секции, круглые столы и keynote-сессии.

В ходе прямой трансляции из микрорайона Юго-Западный г. Белгорода главный инженер Белгородских электрический сетей «Россети Центр Белгородэнерго» Александр Куликов рассказал участникам об устройстве накопителя, технических характеристиках и преимуществах нового метода решения вопросов качества поставляемой электроэнергии.

Первый в «Россети Центр» накопитель электроэнергии установлен на участке воздушной линии 0,4 кВ протяженностью два километра, питающей 69 бытовых потребителей, для устранения проблемы пониженного напряжения в часы пиковых нагрузок.

Докладчик пояснил, что работа накопителя полностью синхронизирована с сетью, от которой он заряжается в часы минимального потребления и куда выдает энергию в часы максимальных нагрузок. Выравнивание графика нагрузок и сглаживание пиков потребления не только нормализует напряжение в сети, но и снижает потери электроэнергии.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 53 кВтч, оснащенной полупроводниковым преобразователем мощностью 10 кВА, выполняющим функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления и учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок. Современное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах. Реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

- Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии, - пояснил главный инженер Белгородских электрический сетей «Россети Центр Белгородэнерго» Александр Куликов. - В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство накапливает энергию, а затем в вечернее время пиковых нагрузок отдает ее в сеть. Таким образом система ликвидирует тот незначительный дефицит мощности, при котором радикальные решения по реконструкции и разукрупнению сети в принципе не целесообразны. Более того, данная технология делает электроэнергию запасаемой и снимет необходимость строгой согласованности процессов ее производства и потребления, что крайне актуально в настоящее время.

В заключение докладчик подчеркнул, что в Белгородэнерго в рамках «дорожной карты» по внедрению систем накопления электроэнергии, подготовленной межведомственной рабочей группой при Минпромторге при участии «Россетей», устанавливаются еще 4 СНЭ в электрических сетях «цифровых» РЭС в Белгородском, Яковлевском, Валуйском и Борисовском районах Белгородской области.