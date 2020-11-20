Игорь Артамонов наградил Почетного консула Итальянской Республики в Липецкой области

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Глава региона Игорь Артамонов торжественно вручил Благодарность «За успехи в труде и большой вклад в развитие экономического потенциала Липецкой области» Почетному консулу Итальянской Республики в Липецкой области, президенту Ассоциации «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза (Группа итальянских предпринимателей – Объединение предприятий») Витторио Торрембини.

Благодаря совместной работе Ассоциации итальянских предпринимателей и администрации Липецкой области Министерство экономического развития Российской Федерации проработало законопроект по созданию особой экономической зоны. И в июле 2005 года был принят к исполнению Закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». А уже в конце декабря 2005 года была создана особая экономическая зона в Грязинском районе Липецкой области.

Витторио Торрембини был одним из первых иностранных предпринимателей, оказавшим большое содействие в создании и продвижении ОЭЗ ППТ «Липецк». В период освоения территории особой экономической зоны итальянские компании инвестировали в новые предприятия более 7 млрд рублей и создали свыше 500 рабочих мест. В течение последних 15 лет господин Торрембини оказывал существенную поддержку проектам экономического развития Липецкой области и других регионов Российской Федерации. Благодаря ассоциации, которую он возглавляет, было организовано множество семинаров, форумов, деловых поездок как в России, так и в Италии с участием итальянских и российских компаний, представителей власти обеих стран и лично Витторио Торрембини.

«Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом, в том числе иностранным. А участие в масштабных форумах способствует повышению эффективности в работе областных властей по привлечению российских и зарубежных инвестиций в экономику региона», – отмечает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.