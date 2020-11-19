Президент Владимир Путин предложил использовать наработки ФЦК и Росатома для борьбы с COVID-19

Президент также подчеркнул, что сейчас недопустимы медлительность и нерасторопность.

Владимир Путин во время совещания с членами Правительства РФ призвал активнее использовать опыт крупнейших российских компаний, а также ведущих научных и медицинских учреждений страны для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например, компании «Росатом», Федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных и медицинских учреждений страны, – заявил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что сейчас недопустимы медлительность и нерасторопность. Это касается вопросов организации в регионах работы call-центров, логистики, работы служб скорой и неотложной помощи.

Напомним, 11 июля 2020 года Владимир Путин поручил обобщить опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства. Соответствующий документ по итогам совещания подготовили с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями распространения COVID-19.

Как отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон, из-за пандемии спрос на респираторы, маски, антисептики, противовирусные костюмы, медицинское оборудование в начале пандемии резко возрос. С апреля этого года эксперты ФЦК по поручению Министра экономического развития РФ Максима Решетникова приступили к работе на предприятиях, выпускающих данную продукцию.

- Нашей целью было увеличение объемов производства, избавление от большого количества брака и других потерь, связанных с неэффективностью рабочих процессов, - прокомментировал Николай Соломон.

В короткие сроки экспертам ФЦК удалось в разы увеличить выработку жизненно необходимой продукции. Всего в проекте приняло участие 11 предприятий из 8 регионов страны.