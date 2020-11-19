Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества»:

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области вошел в тройку лучших в стране по итогам смотра-конкурса «Лучший ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации», завоевав почетное втрое место. Конкурс проводился в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Критерии оценки Центра управления в кризисных ситуациях достаточно разноплановы. Это наличие информационно-программного обеспечения, средств электронно-вычислительной техники, уровень подготовки личного состава и многое другое. Самый важный показатель – оперативное и профессиональное реагирование на различные ЧС и происшествия.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородском ЦУКСе ежедневно на суточное дежурство заступает 13 специалистов, которые готовы обеспечивать бесперебойную координацию всех взаимодействующих силовых структур, органов исполнительной власти и других служб в случае ЧС или крупномасштабного пожара.

Стоит отметить, что именно в ЦУКС, в первую очередь, поступает вся информация об оперативной обстановке в области. Здесь осуществляется сбор и обобщение данных о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, контролируется обстановка на территории всего региона. Благодаря работе центра реагирование на любые ЧС и происшествия происходит оперативно, что обеспечивает безопасность населения и поддерживает равновесие в сложных кризисных ситуациях.