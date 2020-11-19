Банк «Открытие»: получать доход нужно правильно

Георгис Ягубов уверен: увеличивать капитал, пользуясь банковскими продуктами, совсем несложно. Фото: "КП" Архив

- Георгис, на что важно обратить внимание, какие планы построить, если человек решил начать получать доход при помощи банковских продуктов?

- Для начала нужно спокойно все проанализировать. Ведь нужные инструменты мы можем предложить клиенту практически под каждую его задачу и ситуацию. Во-первых, решите, сколько средств вы можете вложить без дискомфорта для собственного кошелька и никогда не инвестируйте накопленные средства в один инструмент. Пропорция примерно такая: 50-60% средств можно положить на вклад, остальные можно поделить. К примеру, на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), вложить в государственные облигации, вступить в ПИФ.

- Расскажите подробнее об инвестиционных счетах, в чем их доходность?

- По сути, это обычный счет, на котором вы размещаете свои деньги. Однако есть несколько моментов, которые важно знать. Во-первых, вы получаете налоговый вычет на сумму средств, которая перечислена на ИИС. В среднем срок действия счета – около 3 лет (согласно условиям для получения налогового вычета - не меньше), и в случае закрытия индивидуального инвестиционного счета до истечения указанного срока, клиент потеряет право на налоговый вычет. А во-вторых, в итоге вы получаете доход по активам, в которые были вложены средства со счета (например, купонный доход по облигациям федерального займа). ИИС - хороший способ получить доход, просто о его тонкостях надо проконсультироваться у специалиста банка.

- А как обстоит дело с облигациями федерального займа?

- Я считаю, что в ближайшие два-три года мы увидим резкое развитие этого продукта. Это средства, гарантированные государством, их выпускает непосредственно Минфин РФ. Вы вернете свои деньги и получите хороший процент, так называемый купонный доход. Наша страна развивается, реализуются масштабные объекты, в том числе инфраструктурные и вполне возможно, что будут выпускаться специальные облигации, так скажем инфраструктурные, гарантированные государством. К примеру, планируется построить высокоскоростную магистраль Москва-Казань с бюджетом в несколько сотен миллиардов рублей. Государство выпускает для инвестирования в данный проект облигации, население покупает их, инвестируя в эту стройку, а по завершении – точно знает, чем прирастает страна и получает собственный доход.

Отечественный рубль для инвестиций предпочтительнее иностранной валюты. Фото: "КП" Архив

- На какие инвестиционные продукты стоит обратить особое внимание?

- Нужно начинать с самого простого, лучше всего, на мой взгляд, воспользоваться готовыми пакетными предложениями, вариаций которых в банке «Открытие» достаточно много. К примеру, паевые инвестиционные фонды. Клиенты вкладывают в фонд, собранные средства при помощи различных инструментов инвестируются под контролем управляющей компании банка. В итоге вы получаете не только ваш пай, но и доход на свои вложения. Это удобно: для защиты и наращивания капитала клиенту не нужно быть профессионалом. Важно, что в разных ПИФах «Открытия» применяются и разнообразные инструменты, ведется работа с акциями различных компаний – есть широкие возможности для выбора.

Еще один эффективный продукт - инвестиционное страхование жизни. По истечении срока договора клиент не только гарантированно вернет всю сумму вложений, но и получит прибыль существенно выше, чем по банковским депозитам. Кстати, взносы по данному продукту не могут быть конфискованы или арестованы по решению суда и не подлежат разделу при разводе.

– А что Вы думаете о столь дорогом сердцу многих россиян виде инвестиций как валюта. При нынешней нестабильности мировой экономики насколько это эффективно?

- Валютный вклад – это инструмент, который не приведет к увеличению ваших накоплений в больших объемах. Этот инструмент подходит для тех, кто хочет просто сохранить, но не заработать. Вспомните ситуацию конца 2014 – начала 2015 года: валюта резко выросла, народ начал ее скупать, а через пару месяцев курс пошел вниз. Я считаю, что валютный счет эффективен для тех, кто планирует валютные траты – обучение за рубежом, поездку. А в целях получения дохода вкладываться в валюту точно не стоит.

Схожая ситуация и с драгоценными металлами. Цену на золото, платину, серебро предсказать очень сложно, хотя при кризисах она традиционно растет. Главный совет: открывайте обезличенный металлический счет лишь на часть ваших свободных средств, а если хотите физически владеть драгметаллом - покупайте не слитки, а монеты. При покупке инвестиционной монеты отсутствует НДС, кроме того, это изделие вы всегда сможете продать в любом месте, а слитки – только банкам.

Монеты из драгметаллов - тоже могут быть достойным вариантом вложения средств.

- Получается, если ты не профессионал, то вряд ли получится стать грамотным инвестором?

- Действительно, для грамотного инвестирования необходимы знания. Но банк оказывает помощь своим клиентам, не только подробно консультирует клиентов, какой доход они могут получить, но и предупреждает обо всех рисках и ограничениях, которые подразумевает тот или иной продукт. Кроме того, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает большой выбор комплексных сберегательных инструментов, которые обеспечивают сбалансированное размещение средств. Главное – понимать свои финансовые возможности и желаемые сроки получения дохода.

- А есть какие-то тенденции? Как предпочитают инвестировать клиенты банка «Открытие»?

- Что касается предпочтений, можно выделить возрастные группы. Активная молодежь в возрасте до 30 лет интересуется быстрыми инвестициями, она готова рисковать, открывать брокерские счета, покупать акции. Что вполне понятно: эти люди еще в начале жизненного пути, еще нет семей, нет социальной нагрузки. Клиенты от 30-50 лет более рационально подходят к распоряжению деньгами, большую их часть тратя на ежедневные нужды. Горизонт инвестирования здесь уже прицельный, в основном с целью расширения жилищных условий, вложения в образование свое или детей – классические депозиты и инвестиционные продукты, где отсутствуют явные риски. Категория старше 55 - самые консервативные инвесторы: в 90% случаев они останавливаются на классических вкладах, а также, в силу возраста, используют программы накопительного и инвестиционного страхования жизни.