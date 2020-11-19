На Лебединском ГОКе - стратегическая модернизация

Началась модернизация первого цеха по производству горячебрикетированного железа.

Горячебрикетированное железо – сырье для производства высококачественной стали. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. Отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Металлоинвест, в состав которого входит ЛГОК, является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одним из региональных производителей высококачественной стали.

Производительность цеха ГБЖ-1, введенного в эксплуатацию на Лебединском ГОКе в 2001 году, позволяет выпускать более 1 миллиона тонн брикетов ГБЖ ежегодно. Суммарно три цеха комбината обеспечивают производство более 4,5 миллиона тонн брикетов в год.

Компания приступила к модернизации первого цеха: планируется увеличить производительность цеха более чем на 10%. При этом будет повышена металлургическая ценность продукции: увеличена металлизация и содержание углерода. Завершение работ запланировано на начало 2023 года.

Металлоинвест, в состав которого входит ЛГОК, является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции в мире.

- Металлоинвест – главный поставщик горячебрикетированного железа в мире: доля Компании на товарном рынке ГБЖ превышает 50%. Мощности по производству этого вида металлизованной продукции сосредоточены на Лебединском ГОКе, – отметил управляющий директор предприятия Олег Михайлов. – Модернизация первой установки – пример стратегических решений, которые позволяют нашей Компании укреплять лидерские позиции в отрасли.

Контракт на модернизацию заключен с компанией Tenova HYL (мировым лидером в области технологий прямого восстановления, входит в Tenova), которая обеспечит инжиниринговые услуги и консалтинг, поставку основного и вспомогательного оборудования.

Существующая технологическая схема HYL будет дополнена двумя современными распределителями кислородной инжекции, а также дополнительным бойлером для генерации пара, абсорбером, насосами системы отмывки углекислого газа, буферной ёмкостью топливного газа и другими агрегатами.

Брикеты железной руды, производимые на ЛГОКе.

- Надежность нашей технологии и открытый, профессиональный диалог с клиентом явились ключевыми факторами положительного решения по данному контракту, – говорит Стефано Маджолино, президент и генеральный директор компании Tenova HYL. – Мы с нетерпением ждем совместной работы с командой Металлоинвеста для успешной реализации проекта.