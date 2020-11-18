«Устраивать революцию или «чистки» не будет»: политологи - о назначение врио губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Два месяца прошло с тех пор, как руководивший Белгородчиной почти 27 лет Евгений Савченко сложил полномочия. Перед своим уходом, 17 сентября на совещании, он представил Дениса Буцаева. Его назначили первым заместителем губернатора. Именно его кандидатуру рассматривали как вероятную на пост главы области. Но 18 ноября временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской президент назначил Вячеслава Гладкова.

«Комсомольская правда» пообщалась с политологами и узнала, что ждет регионе после назначения врио губернатора.

«Опытный чиновник со связями в аппарате президента»

– Логика назначения мне понятна, как и реакция Кремля. Аппарат президента не устраивала кандидатура Дениса Буцаева. Это стало известно еще в сентябре. Во-первых, Савченко утратил эксклюзивное право назвать преемника, которое ему было дано в 2017 году президентом. Во-вторых, из-за затягивания самого процесса назначения. И это было понятно еще до истории с Евгением Дитрихом (ранее он занимал пост главы Минтранса, его кандидатуру называли среди претендентов на пост руководителя Белгородской области – прим. ред). Становилось очевидно, что в Кремле ищут человека, но который не связан с местной элитой. Ходили слухи, что это кресло займет силовик, они не оправдались, – пояснил политолог Владимир Слатинов.

По мнению эксперта, Вячеслав Гладков не такой «статусный», как Евгений Дитрих, но имеет хорошие связи в Кремле.

– В экспертном сообществе наблюдали его серьезные амбиции. И простирались они намного дальше, чем руководитель аппарата правительства Ставропольского края. Это опытный чиновник с хорошими связями в аппарате президента.

Отмечает Владимир Слатинов и еще один плюс: новый исполняющий обязанности губернатора не зависит от местных кланов. Также он не исключает, что может возникнуть проблема во время его «адаптации» к белгородским элитам, но при этом революции Гладков делать не станет.

– Перед ним сейчас две задачи: наладить диалог с белгородской элитой и предложить передовому, развитому региону свою повестку. Ожидается переналадка управленческого механизма. Все-таки областью 27 лет управлял один человек, но именно поэтому Кремль и принял решение о назначении Гладкова. Не думаю, что он будет совершать революцию или «чистки». Он понимает, что это может повредить экономике региона, – подытожил политолог.

«Смена руководства обострит противоречия»

Политолог Владимир Инютин так прокомментировал назначение Вячесл:

- В первые дни после отставки Савченко мы говорили о том, что ему удастся оставить на посту губернатора своего преемника – человека, с которым если он не был близко знаком, то хотя бы неоднократно контактировал и симпатизировал в управленческом плане. Но спустя некоторое время стало понятно, что ситуация неоднозначная. И Савченко не дадут назначить преемника. Что же касается кандидатуры Вячеслава Гладкова, то это профессиональный управленец. И хотя его кандидатуру мало кто называл из экспертов, сейчас понятно, что его назначение связано с настойчивыми, вдумчивыми изменениями в Белгородской области. Он долгое время работал в органах исполнительной власти, причем в нескольких регионах. Выходец из Пензенской области, был на руководящих постах в Севастополе и Ставропольском крае. Какие будут его первые шаги? Выстраивание команды, ее планомерное обновление и выстраивание новых отношений с бизнес-элитой на основе равноудаленности. В этом случае он сможет соблюсти баланс, чтобы дать возможность развитию экономики и избежать возможных конфликтов.

В свою очередь политолог Роман Савенков отметил, что подобное назначение обострит политическую обстановку в области:

- Успешный с социально-экономической точки зрения регион отличался низким уровнем внутриэлитных конфликтов при Евгении Савченко. Смена руководителя неизбежно обострит латентные противоречия, - подытожил эксперт.

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