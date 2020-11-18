«Белмолпродукт»: есть первые результаты участия в национальном проекте

История предприятия началась в 1943 году.

«Белмолпродукт» - современный вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Он входит в тройку лидеров в стране по производству сгущенного молока в потребительской упаковке.

Эксперты регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия в течение трех месяцев проводили диагностику производственного потока сгущенного молока, анализировали проблемы, проводили обучение сотрудников инструментам и технологиям бережливого производства. По итогам первого этапа лидеры рабочих групп выступили с результатами перед коллективом. Самые активные сотрудники были удостоены почетных грамот.

С момента старта реализации нацпроекта сотрудники компании прошли площадочное обучение по инструментальным методикам повышения производительности труда и эффективности деятельности компании. На предприятии был создан информационный центр и внедрена система подачи предложений по улучшениям.

История предприятия началась в 1943 году. Тогда «Маслосырбаза» и «Молокозавод» находились на ул. Коммунистической, напротив кинотеатра «Победа». В 1993 году по указу президента компанию переименовали в ОАО «Белгородские молочные продукты». Преодолев трудности, возникающие с производством, предприятие разрабатывает новые продукты и выходит на международный уровень.

В 2013 году в состав компании вошел «Волоконовский консервный комбинат». Благодаря качественному товару с предприятием в 2014 году заключается эксклюзивный договор TM ANGRY BIRDS. Сегодня на российском рынке Белмолпродукт представляет собственные и торговые марки молочно-консервной продукции: «Волоконовское», «Мальчик с ложкой», «Бела Слада», «Сладеж», «Белгородское молоко», «Славянка», Angry Birds.

На сегодняшний день компания выпускает более 25 видов сгущенки и входит в ТОП-10 лучших производителей всеми любимого лакомства.

Напомним, предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор.

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