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Премиальная карта «Открытия» теперь и в системе Mastercard

Банк обновил условия обслуживания премиального карточного флагмана Opencard ПЛЮС
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Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов.

Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов.

Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой.

Кэшбэк по карте составляет 3% за всё, либо 11% в любимой категории и 1% за все покупки, если клиенты со статусом оплачивают услуги или совершают переводы на любые суммы в интернет-банке и мобильном приложении. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях – до 5000 в месяц.

Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Mastercard для клиентов со статусом «Плюс» – 10% на бензин при оплате в приложениях Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заправки, Яндекс.Карты и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Яндекс.Такси.

Opencard ПЛЮС также доступна на базе платежной системы Visa.

Более подробная информация об Opencard ПЛЮС Mastercard - на сайте \ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Экономика: Пластиковые карты

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