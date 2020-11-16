Коллектив «Белрегионцентра» изучает технологии бережливого производства

В этом году «Белрегионцентр» стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под управлением регионального центра компетенций.

ООО «Белрегионцентр» - это современное, динамично развивающееся предприятие. На заводе производят широкий ассортимент лакокрасочных материалов: по металлу, штукатурке, бетону, кирпичу, дереву; для внутренних и наружных работ; морозостойкие, быстросохнущие, палубные краски; комплекс антикоррозионных покрытий для защиты металлических конструкций, оборудования, трубопроводов, бетона.

В этом году «Белрегионцентр» стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под управлением регионального центра компетенций. В октябре на предприятии прошел День информирования. Основной целью стало подведение итогов проделанной работы. Также наметили цели и задачи, чтобы повысить вовлеченность персонала и руководства в реализацию проекта.

Лидеры рабочих групп представили материалы по диагностике производственного потока лакокрасочных материалов, озвучили выявленные проблемы и продемонстрировали решения на эталонном участке. К тому же они рассказали о мероприятиях, которые предстоит реализовать совместно с экспертами Регионального центра компетенций в следующие три месяца для достижения целевых показателей потока, главным из которых является выработка. Самых активных сотрудников завода наградили дипломами.

За время участия в нацпроекте уже были созданы информационные центры предприятия и производства, внедрена система подачи предложений по улучшениям. Сотрудники прошли обучение на площадках по инструментам и методикам повышения производительности труда и эффективности деятельности компании.

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