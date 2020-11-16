Ремонт от ЯМЗ: фирменный – значит, качественный!

Фото: Воронежский ФРЦ.

С этой весны начал свою работу ещё один аккредитованный ЯМЗ фирменный ремонтный центр, где автовладельцы всегда могут рассчитывать на гарантированный фирменный ремонт двигателя по доступным ценам. При этом, используются только оригинальные запчасти, а скидка на них в составе услуги ремонта может доходить до 65% от цены рынка. Подробнее о новой услуге ЯМЗ расскажет Сергей Федоров, директор по продажам «Автодизеля».

Фото: Воронежский ФРЦ.

- Расскажите, пожалуйста, о фирменных ремонтных центрах ЯМЗ и чем они привлекательны для собственника транспортного средства?

- Фирменный ремонтный центр - это официальный представитель «Автодизеля», который проводит коммерческие и гарантийные ремонты продукции ЯМЗ.

Чем хороши ФРЦ ЯМЗ для клиентов? Самое главное - это всегда оригинальные запчасти, солидные скидки и гарантия в 12 месяцев от завода-изготовителя, которая распространяется и на проведенные работы, и на установленные запасные части.

ФРЦ ЯМЗ имеют льготные условия на приобретение запчастей у ПАО «Автодизель», что существенно экономит общие затраты клиента на ремонт двигателя. В ФРЦ заменяют отдельные узлы и детали, в том числе и базовые, которые достигли уже предельного износа. Чем больше поврежден двигатель, тем более выгодно ремонтироваться в ФРЦ, так как скидка на покупку запчасти именно в составе услуги ремонта может доходить до 65% от рыночной цены на эту же запчасть в условиях рынка.

Обратившись в ФРЦ ЯМЗ, вы тем самым защищены от установки контрафактных аналогов и б/у запчастей. У ФРЦ имеется свой склад оригинальных запасных частей ЯМЗ. Подчеркну, что готовые двигатели в ФРЦ не поставляются. А запчасти на склад приходят напрямую по договору поставки, на особых условиях и исключительно в целях коммерческого ремонта двигателей ЯМЗ, а не для реализации на вторичный рынок. На определенные детали сформирована своя цена, достаточно низкая, и попутно, в комплексе, заменяют и другие, сопутствующие детали, к примеру, шестерёнки и т.п. В общем, для клиента выгода «налицо».

- Расскажите о конкуренции, делают ли клиенты выбор в пользу наших ФРЦ?

Рынок капитальных ремонтов весьма обширен, хаотично сформирован и зачастую проявляет свой «теневой» характер. Не секрет, что двигатели после капремонта выдаются за «новые», а отремонтированные с использованием б/у и альтернативных запчастей - за двигатели, собранные с использованием «оригинальных запчастей». Именно поэтому в двух случаях из трех потребитель предпочитает «ремонтировать» двигатель самостоятельно. Да, вы оттянете на время необходимость отвозить двигатель в сервис, но, вероятно, следующую поломку уже не сможете устранить самостоятельно.

Кстати, атмосфера недоверия не единственная причина, по которой клиент избегает обращаться в сервис. В конце концов, в стране есть десятки честных и порядочных компаний (именно их мы отбираем в качестве наших партнеров программы ФРЦ ЯМЗ). Зачастую желание сэкономить обусловлено банальным отсутствием средств на оплату качественного ремонта двигателей, и потребители вынуждены искать самый дешевый вариант. А как известно, спрос рождает предложение. В результате покупают «кота в мешке». Удешевление ремонта в ущерб качеству – это главный инструмент сервисов в борьбе за клиента.

В наших ФРЦ клиенту починят двигатель, используя оригинальные запчасти и по специальным заводским ценам на 100-200 тыс. руб. дешевле, чем в любом другом сервисе. Все цены регламентированы и согласованы с ПАО «Автодизель», соблюдаются условия стандарта ФРЦ ЯМЗ, поэтому наш сервис не имеет права выполнять работу некачественно, имея в названии аббревиатуру ЯМЗ – ведущего российского производителя двигателей.

Получается, наш конкурент – это очень гибкий по цене сервис, который зачастую не пользуется 100% доверием у потребителя. Мы же напротив, не имеем возможности снижать цену, но делаем ставку на качество. Конечно, наша услуга является новой для рынка, где нам приходится отвоевывать место, но конкурировать у нас получается, и наше конкурентное преимущество очевидно – это бренд и репутация ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Главная задача создания ФРЦ – во-первых, противодействовать распространению на рынке контрафакта, а во-вторых, обеспечивать потребителей качественным фирменным ремонтом наших двигателей на протяжении всего периода их эксплуатации.

Воронежский ФРЦ расположен по адресу: 150031, гг. Воронеж, ул. Дорожная 36И , тел: +7-473-239-11-43, www.vapk.ru, gendis82@mail.ru

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