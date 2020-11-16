Герои рядом с нами: белгородцы пришли на помощь пожилой паре, в квартире которой произошел пожар

Павел Погорелов, Наталья Ильгова, Руслан Ивченко, Артем Шаталов. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Белгородцы, поступок которых поражает смелостью, мужеством и готовностью, не задумываясь, прийти на помощь попавшим в беду, героями себя не считают. И участниками этой истории они стали случайно, просто проходили мимо. Но их сплоченность перед лицом опасности заставила говорить об этом случае не только жителей области, но и всей страны. Когда случается пожар, и люди оказываются в огненной ловушке, каждая минута становится бесценна. И в той роковой ситуации, произошедшей на улице Губкина областного центра в минувшие выходные, каждый из ее участников сделал все возможное, чтобы сохранить жизни пожилой пары, попавшей в беду.

Артем Шаталов оказался на месте трагедии одним из первых

Суббота, 14 ноября. Жители квартир, расположенных в высотках по улицам Губкина и Шаландина, были заняты повседневными делами, когда внезапно на улице раздался крик женщины, звавшей на помощь. Спустя секунды его подхватил кто-то из очевидцев. «Пожар!» - раздалось на всю округу – «Скорее на помощь!».

Одним из первых на месте трагедии оказался Артем Шаталов. Он был у соседнего подъезда, когда услышал крики и увидел стоявшую в оконном проеме балкона второго этажа пожилую женщину. Вокруг нее клубился черный дым, а внизу уже стали собираться встревоженные очевидцы. Артем бросился в подъезд, в котором располагается квартира, но попасть в нее не смог – дверь в тамбур была заперта, а ручка была до красна накалена пламенем. Поняв, что этот путь к эвакуации отрезан, Артем снова бросился на улицу. В этот момент все происходящее увидела жительница расположенного напротив дома по улице Шаландина Наталья Ильгова. Поняв, что ситуация разворачивается трагическая, она позвала на помощь своих соседей, среди которых оказался Павел Погорелов. Вместе они бросились к балкону. Наталья тут же, на бегу, набрала телефон Службы спасения «112» - ее звонок в пожарную охрану оказался первым, несмотря на то, что на месте трагедии находилось много людей.

Пожилой женщине пришлось прыгать из окна второго этажа на растянутое внизу покрывало

Тем временем на месте событий собрались 8 человек. Кто-то из соседей принес покрывало. Очевидцы растянули его под балконом, успокаивая женщину и уговаривая ее спрыгнуть, так как дым все больше окутывал хозяйку квартиры. Испуганная женщина все время оборачивалась, пыталась вернуться в горящее помещение, но в итоге поддалась на уговоры и спрыгнула с балкона на растянутое очевидцами покрывало. Женщина была спасена, но тут же стала говорить пришедшим на помощь, что в квартире остался ее муж – самостоятельно передвигаться он не может и ему из горящей комнаты без посторонней помощи никак не выбраться. Очевидцы схватили автомобильные огнетушители и бросились в подъезд, чтобы вновь попытаться пробраться в горящее помещение через входную дверь. Но пламя и дым оказались такой силы, что справиться с ним имеющимися средствами было невозможно. Тогда кому-то из очевидцев пришла спасительная идея – подогнать к горящему балкону грузовую «Газель», находящуюся неподалеку, и с ее помощью взобраться на балкон, чтобы спасти оставшегося внутри мужчину.

Водители «Газели» среагировали молниеносно

Водители «Газели» Павел Пушкарев и Алексей Трофимов не раздумываясь откликнулись на просьбу. Им понадобилось всего пару минут, чтобы подогнать автомобиль к балкону квартиры. Один из очевидцев, который до этого оказывал помощь в спасении женщины, Руслан Ивченко, снял верхнюю одежду, взобрался на автомобиль и через окно балкона проник в квартиру. На его пути встала плотная стена дыма – зайти в комнату оказалось невозможным: копоть и жар не давали сделать и шага, было трудно дышать, сквозь черные клубы ничего невозможно было рассмотреть. Кто-то из очевидцев передал Руслану смоченную водой тряпку. Он приложил ее к лицу, опустился на пол и стал ползком пробираться в квартиру, ощупывая пространство перед собой. В какой-то момент ему удалось нащупать руку человека - он стал понемногу подтягивать к себе пострадавшего, и вскоре мужчину удалось вызволить из задымленной комнаты. Но поднять пострадавшего в одиночку Руслан не мог. Ему на помощь пришел еще один человекв – Руслан Джуранбаев. Находясь вдвоем в дымовой завесе на балконе, они подняли мужчину на руки и передали его в окно находившимся на крыше автомобиля. Затем и сами выбрались из огненной ловушки. Помогали им в этом уже прибывшие к месту происшествия пожарные – подразделения МЧС оказались на месте ЧП спустя пять минут после. Из горящего дома впоследствии огнеборцы эвакуировали 10 человек и полностью ликвидировали возгорание в течение 13 минут.

Руслан Джуранбаев. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Вся операция по спасанию людей до приезда экстренных служб заняла 6 минут

Вся операция по спасению людей до приезда экстренных служб заняла около 6 минут. Очевидцы-герои, убедившись, что пострадавшие переданы медикам, разошлись по домам, не ища похвалы и наград. Но видео, запечатлевшее эту историю, разлетелось по многим социальным сетям. Благодаря этому имена большинства людей, чье мужество и неравнодушие помогли спасти жизнь, удалось установить. Ими оказались жители окрестных домов Артем Шаталов, Павел Погорелов, Руслан Ивченко, Руслан Джуранбаев, Роман Плюшкин, Наталья Ильгова, а также водители автомобиля «Газель»Павел Пушкарев и Алексей Трофимов.

К сожалению, впоследствии один из пострадавших – мужчина 1942 года рождения – скончался. Но это нисколько не умаляет значимости героического поступка тех, кто не прошел мимо чужой беды. За проявленное мужество, храбрость и решительность действий в сложной обстановке участники спасательной операции будут представлены к наградам начальником Главного управления МЧС России по Белгородской области.