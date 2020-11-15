В Белгороде выпал первый снег. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Начиная с сегодняшнего дня, белгородцев ожидает морозная снежная погода. И хотя до метелей еще далеко, пушистый снежок уже укрыл землю и асфальт, а кое-где лег и на зеленые листья.

В ближайшие ночи синоптики обещают от –5 до –6 градусов. Днем 16, 17 и 18 ноября будет чуть теплее: температура воздуха будет колебаться в пределах от –3 до –4 градусов. С понедельника по среду будет пасмурно и будет выпадать небольшой снег.

Восточный умеренный ветер в среду сменится на юго-восточный, что принесет небольшое потепление. Поэтому в четверг-пятницу воздух прогреется до 0 и дни будут солнечными.

В Белгороде выпал первый снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде выпал первый снег. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде выпал первый снег. Фото: Ирина ТАРАСОВА