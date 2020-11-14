Где в Белгородской области проходят «сплошные отработки» водителей. Фото: "КП" Архив

В эти выходные и накануне в регионе вновь проходят «сплошные отработки», рейдовые мероприятия, инспекторов ГИБДД. Правоохранители ловят пьяных водителей на территории восьми муниципалитетов Белгородской области.

13 ноября рейды уже прошли в Ивнянском, Красногвардейском, Ракитянском районах и в Алексеевском и Старооскольском городских округах.

Сегодня, 14 ноября, нарушителей будут ловить в Алексеевском (с 19.00 до 01.00), Губкинском (с 19.00 до 03.00) и Шебекинском (с 19.00 до 02.00) городских округах. Также в этот день с 9.00 до 11.00 на территории Волоконовского района прошел профилактический рейд по предупреждению наездов машин на пешеходов. В Белгороде за наездами на пешеходов сегодня следят с 12:00, рейд продлится до 18:00.