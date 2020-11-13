Воронежская мэрия и депутаты регионального заксобрания договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Рабочая встреча депутатов Воронежской областной Думы с главой администрации городского округа город Воронеж Вадимом Кстениным состоялась 13 ноября.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и депутаты регионального парламента, представляющие округа, которые расположены на территории областного центра.

Открывая встречу, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность системного взаимодействия муниципальных властей с новым депутатским корпусом регионального парламента.

– Нам всем важно оправдывать доверие жителей региона, поэтому сегодня у парламентариев, представляющих избирательные округа города, есть необходимость «сверить часы» по планам социально-эконмического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей, – подчеркнул спикер регионального парламента.

Владимир Нетёсов отметил, что для этого необходимо консолидировать усилия депутатов всех уровней с органами местного самоуправления городского округа.

– Инвестиционный и промышленный потенциал Воронежа огромен. Поэтому нам важно наладить совместную работу и обсудить основные приоритетные направления развития города, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Вадим Кстенин вкратце напомнил участникам встречи о текущем финансово-экономическом положении городского округа, отметил наиболее важные моменты его развития и проблемные точки. В частности, он рассказал, что одним из самых острых вопросов Воронежа всегда была высокая закредитованность муниципального бюджета. Но за последние годы ее удалось снизить почти в два раз – с более чем 7 млрд до 3,5 млрд рублей. При этом город полномасштабно участвует в софинансировании различных федеральных и региональных программ, инвестиционных проектов. Вадим Кстенин также рассказал о формировании доходных источников городской казны и расходной части бюджета.

Затем участники встречи обсудили выработку подходов к организации взаимодействия депутатов Воронежской областной Думы с органами местного самоуправления городского округа для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.

Также областные парламентарии обсудили с мэром Воронежа возможные пути исполнения наказов своих избирателей и корреляции их с наказами граждан, данные депутатам городской Думы. В том числе, были затронуты вопросы организации благоустройства общественных и дворовых территорий.

Кроме того, в рамках мероприятия был поднят вопрос реализации нацпроектов на территории Воронежа.

– Очень отрадно, что в такой короткий срок после выборов вы уже обсуждаете на всех уровнях наказы избирателей, которые в процессе предвыборной кампании вы получили. Нет маленьких и больших проблем – это все те конкретные вопросы, которые мы должны решать. Вы нам их передали, мы в короткие сроки рассмотрели и синхронизировали – посмотрели, что у нас уже было в планах, что можно добавить – в дальнейшем каждый вопрос мы детально обсудим, – сказал Вадим Кстенин.

Участники обсуждения выразили уверенность, что такие встречи необходимо проводить на регулярной основе.