Металлоинвест повышает производственную безопасность

Карьер Лебединского ГОКа.

Цель аудита – осознание сотрудниками возможных последствий опасных действий и ответственности за них, закрепление правильного порядка выполнения работ, обеспечение стопроцентной вовлеченности в процесс совершенствования труда и, как следствие, снижение количества несчастных случаев и нарушений производственной безопасности.

«Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Проект реализуется на всех производственных площадках Металлоинвеста: Лебединском горно-обогатительном комбинате, Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

Основным механизмом поведенческого аудита является наблюдение за работой сотрудников, поощрение правильных действий и приёмов работы, обсуждение допущенных ими ошибок в формате прямого диалога. В отличие от большинства других стандартных процедур проверки при поведенческом аудите безопасности не применяются дисциплинарные взыскания.

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) проводится руководителями подразделений несколько раз в месяц. Информация по итогам аудитов систематизируется для анализа и устранения причин опасных действий, и для разработки мероприятий по улучшению условий и применению безопасных приёмов труда.

- Ключевым приоритетом Компании является охрана труда и промышленная безопасность, – отметил Роман Русецкий, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест». – Пилотный аудит доказывает свою эффективность. В 2021 году мы планируем внедрить эту методику на всех предприятиях Компании. Мы убеждены, что это внесёт свой вклад в достижение нашей основной цели – ноль несчастных случаев на производстве.

Обучение правилам безопасности и строгий контроль их соблюдения ведется на всех предприятиях Компании.

Запуску пилотного проекта предшествовали обучающие сессии по методике аудита, в которых приняли участие более 200 сотрудников Управляющей компании и комбинатов, руководители различных уровней.

В ноябре этого года кураторы обучающей организации проведут оценку качества соблюдения алгоритма ПАБ аудиторами Компании для дальнейшего совершенствования методов участниками проекта.

В компании «Металлоинвест» принята Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, в которой руководство Компании заявляет о своей приверженности к обеспечению безопасных условий труда, исключению аварий и сохранению окружающей среды.

Введены и действуют Кардинальные требования по охране труда и промышленной безопасности. Проводится широкомасштабная деятельность по повышению культуры безопасного труда, включающая различные аспекты: от лидерства руководителей всех уровней по вопросам безопасности до выполнения правил безопасности каждым работником.

На всех предприятиях Компании проводится обучение и проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности, обеспечивается контроль качества спецодежды и других средств индивидуальной защиты, регулярно осуществляется специальная оценка условий труда.