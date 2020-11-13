Руководство Ростехнадзора оценило возможности цифровой модели управления энергокомплексами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

.

В ходе посещения Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Москве, руководству Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Центрального управления Ростехнадзора была представлена новая модель оперативно-диспетчерского управления, основанная на отечественной автоматизированной системе управления технологическими процессами в электросетевом комплексе «СК-11». В презентации приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы Дмитрий Фролов, руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Новая система управления применяется в создаваемых в рамках концепции цифровой трансформации центрах управления сетями регионов и городских диспетчерских пунктах. Оперативно-информационный комплекс обеспечивает устойчивое функционирование электросетевого комплекса при различных режимах его работы. В случаях техногенных или природных негативных воздействий на электрические сети, «СК-11» позволяет в минимальные сроки восстановить электроснабжение потребителей.

С 2018 года в зоне присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» после реконструкции открыто 11 цифровых центров управления сетями и городских диспетчерских пунктов, откуда в онлайн-режиме осуществляется управление сетевым комплексом регионов и крупных городов. Еще пять цифровых объектов планируется ввести в работу до конца 2020 года. Созданы модели энергосистем всех 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», включающие также объекты магистрального сетевого комплекса «Россети ФСК ЕЭС».

.

Участникам встречи был продемонстрирован функционал автоматизированного комплекса, возможности управления режимами работы сети и определения источников потерь электроэнергии. Представлено типовое автоматизированное рабочее место диспетчера, укомплектованное двумя компьютерами с четырьмя мониторами, позволяющими работать в «СК-11»», геоинформационной системе, системе оперативного управления работами и др.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Дмитрий Фролов отметил особую актуальность внедрения систем автоматического управления технологическими процессами в электросетевом комплексе, которые смогут при должной реализации минимизировать возможные ошибки в принятии решений инженерно-техническим персоналом, что, в свою очередь, приведет к снижению аварийности и травматизма.

- Руководством «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» буквально за два последних года проделана большая работа. Достигнут существенный прогресс в части коренной модернизации и трансформации электросетевого комплекса 20 регионов страны. Сегодня перед нами стоит общая, важнейшая задача – обеспечить надежную и безаварийную работу всей инфраструктуры жизнеобеспечения в отопительный период 2020-2021 годов. Результаты, которых добиваются «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», будут способствовать ее успешному решению, - подчеркнул Дмитрий Фролов.

По результатам совещания, для полноценного использования представленной системы определен перечень решений, касающихся необходимости ее отдельных технических и технологических доработок.