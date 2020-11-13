Инвестиции в доброе будущее

Активные инвестиции сегодня - в сферу здравоохранения Старого Оскола, Губкина и Белгорода.

Лебединский горно-обогатительный комбинат и компания «Металлоинвест», в состав которой входит предприятие, многое делают для того, чтобы уровень качества жизни на Белгородчине оставался по-прежнему высоким.

Общее дело

В начале года Металлоинвест и правительство Белгородской области в очередной раз подписали документ, регламентирующий мероприятия по развитию территории – Программу социально-экономического партнерства, объем средств которой составляет 8,55 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – средства Компании.

Активные инвестиции сегодня - в сферу здравоохранения Старого Оскола, Губкина и Белгорода. И в первую очередь, это укрепление материально-технической базы учреждений, с целью повысить качество медицинской помощи в деле борьбы с коронавирусом.

Помощь медицинским учреждениям оказывается регулярно.

В этом непростом году Лебединский ГОК приобрел для Губкинской центральной районной больницы автомобиль скорой медицинской помощи и два санитарных микроавтобуса общей стоимостью 5,2 миллиона рублей. Предприятие взяло на себя расходы по приобретению дорогостоящих лекарственных препаратов и экспресс-тестов на COVID-19, для пациентов инфекционного отделения и круглосуточного стационара больницы. Расходы составили 5,5 и 3 миллиона рублей соответственно. Кроме того, необходимое оборудование для отслеживания состояния пациента во время анестезии и при искусственной вентиляции легких – 60 специализированных мониторов на общую сумму 39 миллионов рублей – получили Белгородская городская больница №2 и областная инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского.

Выше перечислены наиболее крупные инвестиции. Помимо этого медицинские организации неоднократно получали средства индивидуальной защиты, медикаменты, расходные материалы.

Работа на перспективу

Бесспорно, в поддержке нуждаются и многие другие сферы нашей жизни. Металлоинвест стремится, чтобы города, где живут и работают сотрудники его предприятий, были комфортными и благоустроенными.

Совсем недавно в Губкине обрела новую жизнь местная достопримечательность: парк по улице Скворцова претерпел масштабное обновление, на осуществление которого было выделено более 67 миллионов рублей. Красочный «Парк детства», включающий в себя зоны отдыха с шезлонгами и навесами, площадку с тренажёрами и большую игровую территорию для детей разных возрастов.

«Парк детства» очень полюбился ребятам.

Реконструировали также и аллеи парка, оснастив их освещением, системой видеонаблюдения и Wi-Fi. Но самое главное, что работы велись в соответствии с запросами, поступающими непосредственно от горожан. Металлоинвест и Лебединской ГОК получили множество благодарностей от губкинцев, особенно – от малышей, для которых парк стал любимым местом для прогулок.

Подрастающему поколению всегда уделяется пристанное внимание. Ведь воспитать достойную смену можно лишь в достойных условиях. Накануне губкинские ребята получили еще один прекрасный подарок – обновленную гимназию №6. Буквально на днях педагоги получили символический ключ от капитально отремонтированного учреждения.

Торжественное открытие гимназии после реконструкции состоялось 6 ноября.

На отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории, реконструкцию футбольного поля и беговых дорожек было направлено 73 миллиона рублей. Еще 25 миллионов - на закупки оборудования для столовой, компьютерной техники, мебели для классов, лаборантской и других помещений. Были обустроены и рекреационные зоны для отдыха и активных игр гимназистов.

Инвестиции в образование, медицину, культуру – это вклад в будущее нашей большой страны, уверены на Лебединском ГОКе. А потому коллектив предприятия и дальше продолжит прилагать максимум усилий, чтобы с его помощью Белгородская область становилась еще более комфортной и современной.