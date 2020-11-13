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Экономика

Белгородская продукция получила награды

Подведены итоги 23-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
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Наград федерального этапа конкурса были удостоены 12 производителей Белгородской области.

Наград федерального этапа конкурса были удостоены 12 производителей Белгородской области.

Ежегодно организатором регионального этапа конкурса Программы выступает ФБУ "Белгородский ЦСМ". Напомним, мероприятие проводится с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг.

В этом году наград федерального этапа были удостоены 12 производителей Белгородской области, представивших на суд экспертов 23 вида продукции и 1 услугу. Специалистам награжденных предприятий и организаций вручили персональные награды «Отличник качества» и «За достижения в области качества». А предприятия получили право использовать логотип «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке в течение двух лет.

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ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:

ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» - цельное сгущенное молоко с сахаром, 8,5% ТМ «Алексеевское»;

АО «ЭФКО» - биойогурт «Слобода» 5% (с грушей, злаками и семенами льна; с инжиром, сливой и миндалем; мюсли с яблоком, мандарином и орехами; с гранолой и изюмом), биойогурт «Слобода» 2% (с арбузом и мятой; с дыней и диким рисом; с манго и папайей); масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Слобода»;

АО «Губкинский мясокомбинат» - колбаса варено-копченая «Московская», мясной продукт категории А;

ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» - колбаски «Баварские», карбонат сырокопченый;

АО «МАНАК-АВТО» - полуприцеп MANAC ТРАЛ 4SOU1N;

ООО «РудХим» - эмульгатор Аргунит РХ.

ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» - услуга бассейна с гидромассажем.

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ЗВАНИЕ ДИПЛОМАНТОВ ПОЛУЧИЛИ:

ООО «Белые горы» - вода минеральная природная питьевая столовая «Белые горы» (газированная и негазированная);

АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» - крекер «КРИСТО-ТВИСТО» mini с солью, с луком, с сыром, со вкусом сметаны и зелени;

АО «Белгородский молочный комбинат» - молоко питьевое ультрапастеризованное (1,8%, 3,5%) «Parmalat», «Белый город» (3,2%)

АО «ЭФКО» - майонез «Слобода» Провансаль, на перепелиных яйцах с м.д.ж. 67%; масла подсолнечные рафинированные дезодорированные с добавлением масла виноградной косточки «Violio» и с добавлением оливкового «Altero»; йогурт «Altero» термостатный двухслойный 2% (с кокосом и шоколадом; с инжиром и миндалем; с манго и маракуйей; с медом и гранатом); биойогурт «Слобода» термостатный (с цветочным медом 2%, миндальный 2% и двухслойный с черникой 2%; натуральный 2,5%); кетчуп «Слобода» Шашлычный, Гурме и Соус на основе растительных масел «Слобода» Грибной, Горчичный с м.д.ж. 60%;

ООО «Звезда Белогорья» - гренки ржано-пшеничные «Волнистые» (со вкусом хрена, паприки, сметаны с зеленью; «ВкусВилладж» (со вкусом белые грибы);

ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» - колбаса «Венская», колбаски «Шашлычные»;

ООО «РудХим» - эмульгатор полимерный РХ; эмульгатор комплексный РХ;

ООО «ПК «Юго-Запад-Химпром» - преобразователь ржавчины «ЧИСТАЛЬ».

Кроме того, ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» с услугой «Бассейн с гидромассажем» и АО «МАНАК-АВТО» с продукцией «Полуприцеп MANAC ТРАЛ 4SOU1N» вошли в топ-100 лучших товаров и услуг России с получением звания «Золотая сотня».

Поздравляем победителей с заслуженным признанием!

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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Коллектив Центра благодарит предприятия Белгородской области за участие в конкурсе «100 лучших товаров России» и поздравляет всех специалистов, обеспечивающих качество продукции и услуг, со Всемирным днем качества!

Современный мир находится в постоянном развитии, когда успех в работе напрямую зависит от качества предоставляемых товаров и услуг, качественной организации процессов. Качество является ключом к успеху в развитии каждого предприятия и отрасли. Это понятие тесно связано и с тем, что мы называем благами цивилизации, уровнем жизни: сохранением окружающей среды, физическим здоровьем и психологическим комфортом человека.

Достичь качественной жизни без слаженной работы специалистов, которые уделяют множество времени и сил на решение профессиональных вопросов, невозможно! Искренне желаем им новых профессиональных достижений, творческой энергии и успешного воплощения идей!

Илья Муленко, и.о. директора ФБУ «Белгородский ЦСМ»

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На правах рекламы.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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