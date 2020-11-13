Белгородская продукция получила награды

Наград федерального этапа конкурса были удостоены 12 производителей Белгородской области.

Ежегодно организатором регионального этапа конкурса Программы выступает ФБУ "Белгородский ЦСМ". Напомним, мероприятие проводится с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг.

В этом году наград федерального этапа были удостоены 12 производителей Белгородской области, представивших на суд экспертов 23 вида продукции и 1 услугу. Специалистам награжденных предприятий и организаций вручили персональные награды «Отличник качества» и «За достижения в области качества». А предприятия получили право использовать логотип «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке в течение двух лет.

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ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:

ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» - цельное сгущенное молоко с сахаром, 8,5% ТМ «Алексеевское»;

АО «ЭФКО» - биойогурт «Слобода» 5% (с грушей, злаками и семенами льна; с инжиром, сливой и миндалем; мюсли с яблоком, мандарином и орехами; с гранолой и изюмом), биойогурт «Слобода» 2% (с арбузом и мятой; с дыней и диким рисом; с манго и папайей); масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Слобода»;

АО «Губкинский мясокомбинат» - колбаса варено-копченая «Московская», мясной продукт категории А;

ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» - колбаски «Баварские», карбонат сырокопченый;

АО «МАНАК-АВТО» - полуприцеп MANAC ТРАЛ 4SOU1N;

ООО «РудХим» - эмульгатор Аргунит РХ.

ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» - услуга бассейна с гидромассажем.

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ЗВАНИЕ ДИПЛОМАНТОВ ПОЛУЧИЛИ:

ООО «Белые горы» - вода минеральная природная питьевая столовая «Белые горы» (газированная и негазированная);

АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» - крекер «КРИСТО-ТВИСТО» mini с солью, с луком, с сыром, со вкусом сметаны и зелени;

АО «Белгородский молочный комбинат» - молоко питьевое ультрапастеризованное (1,8%, 3,5%) «Parmalat», «Белый город» (3,2%)

АО «ЭФКО» - майонез «Слобода» Провансаль, на перепелиных яйцах с м.д.ж. 67%; масла подсолнечные рафинированные дезодорированные с добавлением масла виноградной косточки «Violio» и с добавлением оливкового «Altero»; йогурт «Altero» термостатный двухслойный 2% (с кокосом и шоколадом; с инжиром и миндалем; с манго и маракуйей; с медом и гранатом); биойогурт «Слобода» термостатный (с цветочным медом 2%, миндальный 2% и двухслойный с черникой 2%; натуральный 2,5%); кетчуп «Слобода» Шашлычный, Гурме и Соус на основе растительных масел «Слобода» Грибной, Горчичный с м.д.ж. 60%;

ООО «Звезда Белогорья» - гренки ржано-пшеничные «Волнистые» (со вкусом хрена, паприки, сметаны с зеленью; «ВкусВилладж» (со вкусом белые грибы);

ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» - колбаса «Венская», колбаски «Шашлычные»;

ООО «РудХим» - эмульгатор полимерный РХ; эмульгатор комплексный РХ;

ООО «ПК «Юго-Запад-Химпром» - преобразователь ржавчины «ЧИСТАЛЬ».

Кроме того, ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» с услугой «Бассейн с гидромассажем» и АО «МАНАК-АВТО» с продукцией «Полуприцеп MANAC ТРАЛ 4SOU1N» вошли в топ-100 лучших товаров и услуг России с получением звания «Золотая сотня».

Поздравляем победителей с заслуженным признанием!

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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Коллектив Центра благодарит предприятия Белгородской области за участие в конкурсе «100 лучших товаров России» и поздравляет всех специалистов, обеспечивающих качество продукции и услуг, со Всемирным днем качества!

Современный мир находится в постоянном развитии, когда успех в работе напрямую зависит от качества предоставляемых товаров и услуг, качественной организации процессов. Качество является ключом к успеху в развитии каждого предприятия и отрасли. Это понятие тесно связано и с тем, что мы называем благами цивилизации, уровнем жизни: сохранением окружающей среды, физическим здоровьем и психологическим комфортом человека.

Достичь качественной жизни без слаженной работы специалистов, которые уделяют множество времени и сил на решение профессиональных вопросов, невозможно! Искренне желаем им новых профессиональных достижений, творческой энергии и успешного воплощения идей!

Илья Муленко, и.о. директора ФБУ «Белгородский ЦСМ»

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