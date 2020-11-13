ООО «РудХим»: наука, качество и передовые технологии

2020-й год для предприятия юбилейный.

Экспертами отмечены эмульгатор Аргунит РХ, эмульгатор полимерный РХ и эмульгатор комплексный РХ. Очередная победа стала отличным подарком к юбилею предприятия.

К слову, уникальные свойства продукции, выпускаемой ООО «РудХим», неоднократно отмечались различными наградами. К примеру, в 2017 году предприятие было признано Лауреатом премии Торгово-промышленной палаты РФ «Приоритет» в области импортозамещения в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ» за эмульгатор «Аргунит РХ». В 2018-м эта же продукция победила в конкурсе «100 лучших товаров России».

В 2019 году предприятие вновь завоевало награду этого престижного конкурса: смазочно-охлаждающая жидкость «СОЖ Аргунит РХ» была признана лауреатом, удостоившись вместе с продуктом «Гидрофобизатор-ингибитор РХ» звания «Новинка».

Работа завода удостоена многих наград. Признание на «Золотом Меркурии» - одна из высочайших.

По итогам 2019 года предприятие победило в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Мероприятие авторитетное, проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации с 2004 года.

Смазочно-охлаждающие жидкости «СОЖ Аргунит РХ» выдержали все необходимые испытания в отраслевых лабораториях. Специалистами ООО «РудХим» постоянно ведутся работы по улучшению качества СОЖ на синтетической основе. А многолетний опыт научной группы предприятия позволяет предлагать потребителям продукцию высочайшего качества, применение которой, позволяет сократить расходы на производство, что гарантированно повышает и финансовые показатели.

Важно, что деятельность завода ведется в строгом соблюдении требований Ростехнадзора в области промышленной безопасности и экологии. Потому что высокое качество и ответственность должны быть всегда и во всем без исключения! – подчеркивают в коллективе предприятия.