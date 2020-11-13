Белгородская область: по состоянию на 13 ноября у 164 новых пациентов подтверждена коронавирусная инфекция

По состоянию на 13 ноября в белгородской области у 164 новых пациентов подтверждена коронавирусная инфекция. Фото: "КП" Архив

По состоянию на 13 ноября в Белгородской области общее число заболевших составляет 13 393 жителя, сообщает федеральный штаб. За минувшие сутки у 164 пациентов подтвержден диагноз COVID-19. В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 21 983 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Жертвами опасной инфекции в стране за сутки стали 411 россиян.

В соседних по Центральному Черноземью регионах за минувшие сутки наибольшее число заражений пришлось на Воронежскую область – 312 случаев (всего с начала пандемии – 29 035). В Орловской области короновирусной инфекцией за сутки заболели 136 человек (всего 13 684 жителя). В Курской области – 145 случаев заболевания за сутки (всего – 12 678), в Тамбовской – 112 случаев (11 189), в Липецкой – 98 (9 327).